Autodesk Fusion Signal Integrity Extension, in precedenza Fusion 360 Signal Integrity Extension, è un'opzione a pagamento basata sulla tecnologia Ansys che consente di utilizzare funzionalità PCB/elettroniche aggiuntive in Autodesk Fusion (in precedenza Fusion 360) per eseguire l'analisi elettromagnetica dei segnali critici in PCB.

Signal Integrity Extension permette a progettisti e ingegneri di analizzare e risolvere i problemi relativi ai segnali di PCB fin dalle prime fasi della progettazione, per migliorare la conformità ai test EMC ed EMI (Electromagnetic Compatibility and Interference) dei prodotti, ridurre i costosi processi fisici di collaudo e prototipazione di PCB e accelerare lo sviluppo.