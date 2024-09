Autodesk Fusion rappresenta il punto di partenza per molti produttori perché offre tutti gli strumenti essenziali per la programmazione CAM 2D da 3 a 3+2 assi, la stampa 3D e la collaborazione basata sul cloud. Autodesk Fusion for Manufacturing è una versione più sofisticata di Fusion che fornisce ulteriori funzionalità CAM avanzate per la lavorazione CNC (fresatura e tornitura), la nidificazione e la fabbricazione basate su fogli, nonché la stampa 3D in una vasta gamma di materiali.