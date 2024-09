"La novità più importante per noi è che grazie a Autodesk Fusion possiamo eseguire diverse funzioni all'interno di un unico pacchetto. Non è necessario utilizzare Rhino per la scultura o SolidWorks per la progettazione meccanica. Possiamo eseguire queste operazioni con lo stesso software, lavorando tutti sullo stesso file contemporaneamente. È un vantaggio enorme."