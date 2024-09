Il software per la progettazione elettronica è costituito da programmi per computer progettati per l'uso nel campo dell'elettronica. Questi strumenti software vengono utilizzati per progettare, simulare, analizzare e verificare circuiti e sistemi elettronici. Forniscono una serie di funzionalità, come acquisizione schematica, simulazione di circuiti, progettazione di circuiti stampati e analisi dell'integrità del segnale (inglese).