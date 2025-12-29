Fiókkezeléssel kapcsolatos alapismeretek

Megújítás árajánlaton keresztül

Az Autodesknél közvetlenül megújíthatja előfizetését árajánlat alapján, akár Autodesk Partnerén keresztül, akár saját Autodesk Account-fiókjából – 90 nappal az előfizetés lejárati dátuma előtt és 45 nappal azután.

 

Ha egy olyan megújítási árajánlaton dolgozik, amely módosítja az eredeti előfizetést, vagy ha azt a beszerzési folyamata szükségessé teszi, kapcsolja ki az automatikus megújítást, amíg az árajánlat véglegesítése és végrehajtása be nem fejeződik, nehogy a rendszer a nem kívánt megújítást dolgozza fel.

 

Partnerrel vagy Autodesk-forgalmazóval

  1. Ha árajánlaton keresztül kíván megújítani, együttműködhet a meglévő, előnyben részesített partnerével, kereshet egy új partnert vagy kapcsolatba léphet az Autodesk értékesítési részlegével.
  2. Az árajánlatokat elküldheti a vállalat bármely tagjának és legfeljebb négy további kapcsolattartónak.

 

Autodesk Account-fiókon keresztül

Mostantól az Autodesk Account-fiókjából is létrehozhat megújítási árajánlatokat.

  1. Jelentkezzen be Autodesk Account-fiókjába, és lépjen a Számlázás és rendelések > Előfizetések és szerződések területre.
  2. Válassza a Tömeges műveletek menüt, majd a Megújítás lehetőséget.
  3. A megújítási árajánlatra jogosult előfizetések csoportosítva lesznek az ügyfélszámuk (CSN), a pénznem és a vásárlás módja szerint.
  4. Válassza ki a csoportot, és törölje azon előfizetések bejelölését, amelyeket nem kíván hozzáadni az árajánlathoz.
  5. Válassza az Árajánlat létrehozása lehetőséget. Válassza ki választógombként és fekete gombként is a többi megújítási lehetőség alatt.
  6. Ellenőrizze előfizetési időszakát, a mennyiségeket, és győződjön meg arról, hogy az ügyféladatok helytállóak.
  7. Adjon az árajánlathoz legfeljebb négy címzettet.
  8. Válassza az Árajánlat küldése lehetőséget

A vásárlók egy önkiszolgáló megújítási árajánlat létrehozásával is megújíthatnak egy előfizetést. Ehhez kattintson egy előfizetésre az Előfizetések és szerződések oldalon.

 

Önkiszolgáló árajánlatra való jogosultság

Önkiszolgáló árajánlat beküldéséhez a következő feltételeknek kell teljesülniük: 

  • Egy új előfizetésre, az időtartamok egymáshoz igazítására vagy egy megújításra kell vonatkoznia. 
  • A megújítási árajánlatok nem vonhatók össze új vagy az időtartamok egymáshoz igazítására vonatkozó árajánlatokkal. 
  • A partner számának (CSN) azonosnak kell lennie, ha egy ügynök is részt vesz a műveletben.
  • Az ügyfél számának (CSN) és pénznemének minden előfizetés esetében azonosnak kell lennie.

A következőkre nem alkalmas: 

  • Pénznemek módosítása. 
  • Munkahelyek hozzáadása az Autodesk Account-fiókban. 
  • Sikertervek vagy értékalapú vásárlási lehetőségek. 
  • Új hitelkeret nyitása. 
  • Jövőbeli kezdő dátumok. 
  • Cím frissítése az árajánlat elküldése után (ha a cím módosítása szükséges, hozzon létre egy új árajánlatot).
  • Árajánlat törlése (segítségért lépjen kapcsolatba Autodesk Partnerével).

A rendszer fizetéskor automatikusan hozzáadja a promóciókat a kosarához, és azok megjelennek az árajánlatban. 

 

Automatikus árajánlat

Egyes előfizetésekhez – az időtartamuk és a jogosultságuk függvényében – automatikusan árajánlat jön létre 30 nappal a lejáratuk előtt. Ezeket az árajánlatokat a rendszer elküldi a vásárló e-mail-címére, és közvetlenül ebből az e-mailből vagy az Autodesk Account-fiókjából vásárolhatók meg.

 

Árajánlat elfogadása és megújítás

Fog kapni e-mailben egy értesítést, amely tartalmazza az árajánlatot. Az e-mail tartalmazza az árajánlat számát, lejárati dátumát és a teljes árat, beleértve a vonatkozó kedvezményeket is.

Fogadja el az árajánlatot, és a vásárláshoz válassza a Vásárlás elemet az e-mailben.

Az aktív megújítási árajánlatokat az Autodesk Account-fiók Számlázás és rendelések > Árajánlatok szakaszában is megtekintheti és megvásárolhatja. 

  • A számlázási problémák elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy az árajánlatban helyes kapcsolattartási adatok szerepelnek. Ha módosítania kell az árajánlat bármely adatát, lépjen kapcsolatba a partnerével, és kérje a módosítások elvégzését és új árajánlat létrehozását. 
  • Az ajánlatot többféle módon, például számla alapján is kifizetheti. A 25 000 USD feletti összegű árajánlatok nem fizethetők hitelkártyával vagy PayPallel. További információért tekintse meg a Fizetések szakaszt fizetéskor. 
  • Előfordulhat, hogy forgalmazóként kell beállítania az Autodesket, hogy így vásárolhasson. Egyeztesse ezt a beszerzési osztállyal.

Lásd még:

Vannak még kérdései a megújítással kapcsolatban, vagy segítségre van szüksége?

Küldje el nekünk az adatait, beleértve azokat a termékeket, amelyek a leginkább érdeklik, és az Autodesk egy megújítási szakértője kapcsolatba fog lépni Önnel.

Segítségre van szüksége? Az Autodesk Assistant a rendelkezésére áll!

Az Assistant segít válaszokat találni a kérdéseire, vagy felvenni a kapcsolatot egy ügyfélszolgálati munkatárssal.

Kérdezze az Assistantet

Milyen támogatási szinttel rendelkezik?

A különböző előfizetési csomagok különböző támogatási kategóriákat kínálnak. Ismerje meg, hogy milyen szintű támogatás elérhető a csomaghoz.

Támogatási szintek megtekintése