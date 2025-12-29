Integrált BIM-eszközök, köztük a Revit, az AutoCAD és a Civil 3D
gyártás
Az Inventorra és az AutoCAD-re épülő professzionális CAD-/CAM-eszközök
szórakoztatóipar
Szórakoztató tartalmak előállítására alkalmas eszközök (például 3ds Max és Maya)
Az Autodesknél közvetlenül megújíthatja előfizetését árajánlat alapján, akár Autodesk Partnerén keresztül, akár saját Autodesk Account-fiókjából – 90 nappal az előfizetés lejárati dátuma előtt és 45 nappal azután.
Ha egy olyan megújítási árajánlaton dolgozik, amely módosítja az eredeti előfizetést, vagy ha azt a beszerzési folyamata szükségessé teszi, kapcsolja ki az automatikus megújítást, amíg az árajánlat véglegesítése és végrehajtása be nem fejeződik, nehogy a rendszer a nem kívánt megújítást dolgozza fel.
Mostantól az Autodesk Account-fiókjából is létrehozhat megújítási árajánlatokat.
A vásárlók egy önkiszolgáló megújítási árajánlat létrehozásával is megújíthatnak egy előfizetést. Ehhez kattintson egy előfizetésre az Előfizetések és szerződések oldalon.
Önkiszolgáló árajánlat beküldéséhez a következő feltételeknek kell teljesülniük:
A következőkre nem alkalmas:
A rendszer fizetéskor automatikusan hozzáadja a promóciókat a kosarához, és azok megjelennek az árajánlatban.
Egyes előfizetésekhez – az időtartamuk és a jogosultságuk függvényében – automatikusan árajánlat jön létre 30 nappal a lejáratuk előtt. Ezeket az árajánlatokat a rendszer elküldi a vásárló e-mail-címére, és közvetlenül ebből az e-mailből vagy az Autodesk Account-fiókjából vásárolhatók meg.
Fog kapni e-mailben egy értesítést, amely tartalmazza az árajánlatot. Az e-mail tartalmazza az árajánlat számát, lejárati dátumát és a teljes árat, beleértve a vonatkozó kedvezményeket is.
Fogadja el az árajánlatot, és a vásárláshoz válassza a Vásárlás elemet az e-mailben.
Az aktív megújítási árajánlatokat az Autodesk Account-fiók Számlázás és rendelések > Árajánlatok szakaszában is megtekintheti és megvásárolhatja.
Az Assistant segít válaszokat találni a kérdéseire, vagy felvenni a kapcsolatot egy ügyfélszolgálati munkatárssal.
Milyen támogatási szinttel rendelkezik?
A különböző előfizetési csomagok különböző támogatási kategóriákat kínálnak. Ismerje meg, hogy milyen szintű támogatás elérhető a csomaghoz.