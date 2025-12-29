Az Autodesknél közvetlenül megújíthatja előfizetését árajánlat alapján, akár Autodesk Partnerén keresztül, akár saját Autodesk Account-fiókjából – 90 nappal az előfizetés lejárati dátuma előtt és 45 nappal azután.

Ha egy olyan megújítási árajánlaton dolgozik, amely módosítja az eredeti előfizetést, vagy ha azt a beszerzési folyamata szükségessé teszi, kapcsolja ki az automatikus megújítást, amíg az árajánlat véglegesítése és végrehajtása be nem fejeződik, nehogy a rendszer a nem kívánt megújítást dolgozza fel.

Partnerrel vagy Autodesk-forgalmazóval

Ha árajánlaton keresztül kíván megújítani, együttműködhet a meglévő, előnyben részesített partnerével, kereshet egy új partnert vagy kapcsolatba léphet az Autodesk értékesítési részlegével. Az árajánlatokat elküldheti a vállalat bármely tagjának és legfeljebb négy további kapcsolattartónak.

Autodesk Account-fiókon keresztül

Mostantól az Autodesk Account-fiókjából is létrehozhat megújítási árajánlatokat.

Jelentkezzen be Autodesk Account-fiókjába, és lépjen a Számlázás és rendelések > Előfizetések és szerződések területre. Válassza a Tömeges műveletek menüt, majd a Megújítás lehetőséget. A megújítási árajánlatra jogosult előfizetések csoportosítva lesznek az ügyfélszámuk (CSN), a pénznem és a vásárlás módja szerint. Válassza ki a csoportot, és törölje azon előfizetések bejelölését, amelyeket nem kíván hozzáadni az árajánlathoz. Válassza az Árajánlat létrehozása lehetőséget. Válassza ki választógombként és fekete gombként is a többi megújítási lehetőség alatt. Ellenőrizze előfizetési időszakát, a mennyiségeket, és győződjön meg arról, hogy az ügyféladatok helytállóak. Adjon az árajánlathoz legfeljebb négy címzettet. Válassza az Árajánlat küldése lehetőséget

A vásárlók egy önkiszolgáló megújítási árajánlat létrehozásával is megújíthatnak egy előfizetést. Ehhez kattintson egy előfizetésre az Előfizetések és szerződések oldalon.

Önkiszolgáló árajánlatra való jogosultság

Önkiszolgáló árajánlat beküldéséhez a következő feltételeknek kell teljesülniük:

Egy új előfizetésre, az időtartamok egymáshoz igazítására vagy egy megújításra kell vonatkoznia.

A megújítási árajánlatok nem vonhatók össze új vagy az időtartamok egymáshoz igazítására vonatkozó árajánlatokkal.

A partner számának (CSN) azonosnak kell lennie, ha egy ügynök is részt vesz a műveletben.

Az ügyfél számának (CSN) és pénznemének minden előfizetés esetében azonosnak kell lennie.

A következőkre nem alkalmas:

Pénznemek módosítása.

Munkahelyek hozzáadása az Autodesk Account-fiókban.

Sikertervek vagy értékalapú vásárlási lehetőségek.

Új hitelkeret nyitása.

Jövőbeli kezdő dátumok.

Cím frissítése az árajánlat elküldése után (ha a cím módosítása szükséges, hozzon létre egy új árajánlatot).

Árajánlat törlése (segítségért lépjen kapcsolatba Autodesk Partnerével).

A rendszer fizetéskor automatikusan hozzáadja a promóciókat a kosarához, és azok megjelennek az árajánlatban.

Automatikus árajánlat

Egyes előfizetésekhez – az időtartamuk és a jogosultságuk függvényében – automatikusan árajánlat jön létre 30 nappal a lejáratuk előtt. Ezeket az árajánlatokat a rendszer elküldi a vásárló e-mail-címére, és közvetlenül ebből az e-mailből vagy az Autodesk Account-fiókjából vásárolhatók meg.

Árajánlat elfogadása és megújítás

Fog kapni e-mailben egy értesítést, amely tartalmazza az árajánlatot. Az e-mail tartalmazza az árajánlat számát, lejárati dátumát és a teljes árat, beleértve a vonatkozó kedvezményeket is.

Fogadja el az árajánlatot, és a vásárláshoz válassza a Vásárlás elemet az e-mailben.

Az aktív megújítási árajánlatokat az Autodesk Account-fiók Számlázás és rendelések > Árajánlatok szakaszában is megtekintheti és megvásárolhatja.