Az előfizetési csomagok egyik előnye a szoftver korábbi verzióihoz való hozzáférés. A támogatás* az Autodesk-szoftverek aktuális verzióinak mindegyikéhez, valamint néhány korábbi verzióhoz érhető el. A támogatásra való jogosultsághoz az Autodesk-szoftvereknek a szállító által támogatott operációs rendszereken kell futniuk. Ha egy szállító megszünteti egy operációs rendszer támogatását, mi is megszüntetjük az adott operációs rendszeren futó Autodesk-termékek támogatását, még abban az esetben is, ha a jogosult korábbi verziók közé tartoznának.

Ha egy korábbi verzió nem szerepel a listán, támogatás nem érhető el. Az állásidő elkerülése érdekében frissítsen egy támogatott verzióra, mielőtt egy korábbi verzió eléri a támogatás végét. A megszakítás nélküli aktív előfizetési csomag azt jelzi, hogy továbbra is használhatja a korábban telepített és aktivált verziót, még abban az esetben is, ha a támogatása már megszűnt. Ha olyan verzióhoz rendelkezik állandó licenccel, amely elérte a támogatás végét, továbbra is jogosult a licenc tetszőleges időtartamig történő használatára.

Nem támogatott verziók esetén azonban nem kaphat új aktiválási kódot az adott verzió valamilyen eszközön történő aktiválásához. Nem adunk ki továbbá szoftverfrissítéseket vagy gyorsjavításokat a támogatás végét elérő verziók számára*.

*A támogatás műszaki támogatást, szoftverfrissítéseket és gyorsjavításokat foglal magában.