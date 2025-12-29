A számlákat a megújítás napján állítják ki, és a megadott feltételek szerint kell kifizetni.

Automatikus megújítás

Ha bekapcsolva hagyja az automatikus megújítást, akkor a megújításról szóló számla automatikusan létrejön a megújítás napján. Ezt a számlát a kapcsolódó feltételeknek megfelelően kell kifizetni a folyamatos termékhozzáférés biztosításához.

Végezze el a szükséges módosításokat az előfizetésén (például munkahelyek számának növelése vagy csökkentése) vagy a számláján (például a megrendelés száma) az Autodesk-fiókjában a megújítás napja előtt. A módosításokat a fiókjában vagy a partnerétől kapott új megújítási ajánlaton keresztül hajthatja végre.

Ha a megújítás előtt nem véglegesíti a módosításokat, akkor az automatikus számla hibásan jön létre, és a visszaküldést a visszaküldési és a fizetési időszakon belül kell feldolgozni.

Az automatikus megújítást minden visszaküldött terméknél kapcsolja ki. Ezután kérje vagy fogadja el a megújítási árajánlatot, amely tartalmazza a szükséges változtatásokat, és csak azokat a termékeket foglalja magában, amelyeket meg szeretne tartani.

Kézi megújítás fizetéskor

Az Autodesk Account-fiókban fizetéskor is megújíthatja előfizetését, és fizetési módként kiválaszthatja a számla alapján történő fizetést, ha már rendelkezik számla alapján történő fizetést használó meglévő előfizetéssel. Ekkor a számla létrejön, és azt a kapcsolódó feltételeknek megfelelően kell kifizetni.

Partner által küldött árajánlaton keresztül

A megújítási árajánlatot 90 nappal a megújítási dátum előtt és legkésőbb 45 nappal a megújítási dátum után kérheti partnerétől.

Az árajánlat elfogadásakor válassza a Fizetés számla alapján lehetőséget. Ekkor a számla létrejön, és azt a fizetési feltételeknek megfelelően kell kifizetni.

Önkiszolgáló árajánlaton keresztül

A számla alapján történő fizetés csak akkor érhető el, ha már rendelkezik másik, számla alapján fizetett előfizetéssel, és önkiszolgáló árajánlaton keresztül újítja meg előfizetését.

Számlaadatok módosítása a fiókban