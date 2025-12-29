Fiókkezeléssel kapcsolatos alapismeretek

Automatikus megújítás

A legtöbb megújított és újonnan vásárolt előfizetés automatikusan megújul, ha nem kapcsolja ki az automatikus megújítást az Autodesk-Account-fiókjában. Ez a lehetőség leegyszerűsíti a megújítási folyamatot, és biztosítja, hogy Ön megszakítás nélkül hozzáférjen a szoftverhez.

 

Az automatikus megújítás beállításait bármikor megváltoztathatja, akár egyenként, akár tömegesen, a megújítási dátum előtt, valamint a lejárati dátum után legfeljebb 30 nappal (havi előfizetéseknél) vagy 45 nappal (éves és többéves előfizetéseknél).

 

Egyéni előfizetés automatikus megújítása

Annak érdekében, hogy az automatikus megújítás sikeres legyen a megújítás dátumán, az ismétlődő fizetési módnak érvényesnek kell lennie, és be kell kapcsolni az automatikus megújítást.

  1. Jelentkezzen be Autodesk Account-fiókjába, és lépjen a Számlázás és rendelések > Előfizetések és szerződések területre.
  2. Az előfizetések listájában válasszon ki egy terméket az előfizetés részleteinek megnyitásához és a nyilvántartott fizetési mód áttekintéséhez.
  3. Az Automatikus megújítás területen válassza a Bekapcsolás lehetőséget annak biztosításához, hogy az automatikus megújításra sor kerüljön a megújítás dátumán.

Erről e-mailben kap visszaigazolást.

 

Több előfizetés automatikus megújítása

A tömeges automatikus megújítási funkcióval egyszerre akár 100 előfizetés automatikus megújítását is bekapcsolhatja.

  1. Jelentkezzen be Autodesk Account-fiókjába, és lépjen a Számlázás és rendelések > Előfizetések és szerződések területre.
  2. Az előfizetések listájában szűréssel hozza létre a kiválasztott előfizetések listáját, vagy indítsa a műveletet a Tömeges műveletek menüből.
  3. A Tömeges műveletek menüben válassza az Automatikus megújítás kezelése lehetőséget.
  4. Válassza ki az előfizetés automatikus megújításának bekapcsolását.
  5. Jelölje be a lista tetején lévő jelölőnégyzetet az előfizetés automatikus megújításának bekapcsolásához.
  6. Válassza ki a Folytatás lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Lásd még:

Vannak még kérdései a megújítással kapcsolatban, vagy segítségre van szüksége?

Küldje el nekünk az adatait, beleértve azokat a termékeket, amelyek a leginkább érdeklik, és az Autodesk egy megújítási szakértője kapcsolatba fog lépni Önnel.

Segítségre van szüksége? Az Autodesk Assistant a rendelkezésére áll!

Az Assistant segít válaszokat találni a kérdéseire, vagy felvenni a kapcsolatot egy ügyfélszolgálati munkatárssal.

Kérdezze az Assistantet

Milyen támogatási szinttel rendelkezik?

A különböző előfizetési csomagok különböző támogatási kategóriákat kínálnak. Ismerje meg, hogy milyen szintű támogatás elérhető a csomaghoz.

Támogatási szintek megtekintése