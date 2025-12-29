A legtöbb megújított és újonnan vásárolt előfizetés automatikusan megújul, ha nem kapcsolja ki az automatikus megújítást az Autodesk-Account-fiókjában. Ez a lehetőség leegyszerűsíti a megújítási folyamatot, és biztosítja, hogy Ön megszakítás nélkül hozzáférjen a szoftverhez.

Az automatikus megújítás beállításait bármikor megváltoztathatja, akár egyenként, akár tömegesen, a megújítási dátum előtt, valamint a lejárati dátum után legfeljebb 30 nappal (havi előfizetéseknél) vagy 45 nappal (éves és többéves előfizetéseknél).

Egyéni előfizetés automatikus megújítása

Annak érdekében, hogy az automatikus megújítás sikeres legyen a megújítás dátumán, az ismétlődő fizetési módnak érvényesnek kell lennie, és be kell kapcsolni az automatikus megújítást.

Jelentkezzen be Autodesk Account-fiókjába, és lépjen a Számlázás és rendelések > Előfizetések és szerződések területre. Az előfizetések listájában válasszon ki egy terméket az előfizetés részleteinek megnyitásához és a nyilvántartott fizetési mód áttekintéséhez. Az Automatikus megújítás területen válassza a Bekapcsolás lehetőséget annak biztosításához, hogy az automatikus megújításra sor kerüljön a megújítás dátumán.

Erről e-mailben kap visszaigazolást.

Több előfizetés automatikus megújítása

A tömeges automatikus megújítási funkcióval egyszerre akár 100 előfizetés automatikus megújítását is bekapcsolhatja.