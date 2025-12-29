Integrált BIM-eszközök, köztük a Revit, az AutoCAD és a Civil 3D
gyártás
Az Inventorra és az AutoCAD-re épülő professzionális CAD-/CAM-eszközök
szórakoztatóipar
Szórakoztató tartalmak előállítására alkalmas eszközök (például 3ds Max és Maya)
A legtöbb megújított és újonnan vásárolt előfizetés automatikusan megújul, ha nem kapcsolja ki az automatikus megújítást az Autodesk-Account-fiókjában. Ez a lehetőség leegyszerűsíti a megújítási folyamatot, és biztosítja, hogy Ön megszakítás nélkül hozzáférjen a szoftverhez.
Az automatikus megújítás beállításait bármikor megváltoztathatja, akár egyenként, akár tömegesen, a megújítási dátum előtt, valamint a lejárati dátum után legfeljebb 30 nappal (havi előfizetéseknél) vagy 45 nappal (éves és többéves előfizetéseknél).
Annak érdekében, hogy az automatikus megújítás sikeres legyen a megújítás dátumán, az ismétlődő fizetési módnak érvényesnek kell lennie, és be kell kapcsolni az automatikus megújítást.
Erről e-mailben kap visszaigazolást.
A tömeges automatikus megújítási funkcióval egyszerre akár 100 előfizetés automatikus megújítását is bekapcsolhatja.
Az Assistant segít válaszokat találni a kérdéseire, vagy felvenni a kapcsolatot egy ügyfélszolgálati munkatárssal.
Milyen támogatási szinttel rendelkezik?
A különböző előfizetési csomagok különböző támogatási kategóriákat kínálnak. Ismerje meg, hogy milyen szintű támogatás elérhető a csomaghoz.