Integrált BIM-eszközök, köztük a Revit, az AutoCAD és a Civil 3D
gyártás
Az Inventorra és az AutoCAD-re épülő professzionális CAD-/CAM-eszközök
szórakoztatóipar
Szórakoztató tartalmak előállítására alkalmas eszközök (például 3ds Max és Maya)
A fizetéskori kézi megújítás általában a megújítási dátum előtt legfeljebb 90 nappal válik elérhetővé, és a jogosultságtól és az alkalmazandó feltételektől függően a megújítási/lejárati dátum után még legfeljebb 45 napig elérhető maradhat. Ez a lehetőség nagyobb kontrollt biztosít a fizetés időzítése felett, de nem változtatja meg a megújítási dátumot.
A megújítás lehetőségek az Autodesk Account-fiókjában láthatók, és a megújítási dátum előtt egy e-mailt is kap.
Egyes fizetési módok (például Konbini és ATM elektronikus átutalás) esetében az előfizetést mindig manuálisan kell megújítani.
Kövesse a megújítási e-mailben szereplő utasításokat.
Egyéni előfizetés kézi megújítása a fiókban való fizetéssel:
A megújítási dátum változatlan marad.
A kifizetési folyamaton keresztül legfeljebb 100 jogosult előfizetést újíthat meg manuálisan.
Több előfizetés kézi megújítása a fiókban:
Tranzakciónként 1 megrendelést megerősítő e-mailt kap. A megújítási dátum változatlan marad.
Az Assistant segít válaszokat találni a kérdéseire, vagy felvenni a kapcsolatot egy ügyfélszolgálati munkatárssal.
Milyen támogatási szinttel rendelkezik?
A különböző előfizetési csomagok különböző támogatási kategóriákat kínálnak. Ismerje meg, hogy milyen szintű támogatás elérhető a csomaghoz.