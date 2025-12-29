A fizetéskori kézi megújítás általában a megújítási dátum előtt legfeljebb 90 nappal válik elérhetővé, és a jogosultságtól és az alkalmazandó feltételektől függően a megújítási/lejárati dátum után még legfeljebb 45 napig elérhető maradhat. Ez a lehetőség nagyobb kontrollt biztosít a fizetés időzítése felett, de nem változtatja meg a megújítási dátumot.

A megújítás lehetőségek az Autodesk Account-fiókjában láthatók, és a megújítási dátum előtt egy e-mailt is kap.

Egyes fizetési módok (például Konbini és ATM elektronikus átutalás) esetében az előfizetést mindig manuálisan kell megújítani.

Kövesse a megújítási e-mailben szereplő utasításokat.

Egyéni előfizetés kézi megújítása

Egyéni előfizetés kézi megújítása a fiókban való fizetéssel:

Jelentkezzen be Autodesk Account-fiókjába, és lépjen a Számlázás és rendelések > Előfizetések és szerződések területre. Az előfizetések listájában válasszon ki egy terméket, és válassza a Megújítás lehetőséget. Ha lehetőség van korai megújításra, válassza a Megújítás most a véglegesítési területen lehetőséget. A megújítást a rendszer hozzáadja a kosarához, amelyben áttekintheti a díjszabást, és végrehajthatja a vásárlást.

A megújítási dátum változatlan marad.

Több előfizetés kézi megújítása

A kifizetési folyamaton keresztül legfeljebb 100 jogosult előfizetést újíthat meg manuálisan.

Több előfizetés kézi megújítása a fiókban:

Jelentkezzen be Autodesk Account-fiókjába, és lépjen a Számlázás és rendelések > Előfizetések és szerződések területre. Válassza a Tömeges műveletek menüt, majd a Megújítás lehetőséget. Az együtt történő megújításra jogosult előfizetések csoportosítva lesznek az ügyfélszámuk (CSN), a pénznem és a vásárlás módja szerint. Válassza ki a megújítani kívánt előfizetéseket, és véglegesítse a tranzakciót.

Tranzakciónként 1 megrendelést megerősítő e-mailt kap. A megújítási dátum változatlan marad.