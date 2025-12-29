Integrált BIM-eszközök, köztük a Revit, az AutoCAD és a Civil 3D
gyártás
Az Inventorra és az AutoCAD-re épülő professzionális CAD-/CAM-eszközök
szórakoztatóipar
Szórakoztató tartalmak előállítására alkalmas eszközök (például 3ds Max és Maya)
Egyes előfizetések legfeljebb 90 nappal a lejárat előtt és legfeljebb 30 vagy 45 nappal a lejárat után újíthatók meg. A lejárat utáni 45 napos időszak a lemondási folyamat, amely 3 fázisból áll.
Fázis: Lejárt
Amikor az előfizetés állapota Aktívról Lejártra változik a megújítás vagy a fizetés elmaradása miatt, akkor az előfizetés felfüggesztésének megakadályozása érdekében cselekednie kell (fizetés vagy megújítás). A lejárt állapot 15 napig áll fenn.
Fázis: Felfüggesztve
Ha a Lejárt fázisban nem újítja meg előfizetését, vagy nem fizeti ki azt, előfizetése Felfüggesztve állapotú lesz, ami éves és 3 éves előfizetések esetén 30 napig, havi előfizetések esetén 15 napig tart. A termékhez való hozzáférése meg lesz szüntetve, de a Felfüggesztve fázisban továbbra is megújíthatja vagy fizetéssel újraaktiválhatja előfizetését, és újra hozzáférhet a termékhez.
Fázis: Lemondva
Ha nem intézkedik a Lejárt vagy a Felfüggesztve fázisban, az előfizetése Lemondva állapotú lesz, és ezt követően az előfizetést nem lehet megújítani vagy újraaktiválni. Ha használni szeretné a terméket, új előfizetést kell vásárolnia. Ha az előfizetés hitelkeret kifizetésének elmaradása miatt lett lemondva, előfordulhat, hogy más fizetési módot kell használnia az előfizetés-vásárlások és -megújítások során, és előfordulhat, hogy a jövőbeli megrendelések esetében előre kell fizetnie.
A próbaverziós szoftverek előfizetése nem újítható vagy hosszabbítható meg. A termék további használatához előfizetést kell vásárolnia. További információ: Próbaverzió átváltása előfizetésre.
Személyes használatú Fusion-licencét csak akkor újíthatja meg, ha az aktuális licence lejáratáig kevesebb mint 30 nap van hátra. Lásd a személyes használatú Fusion-licenc megújításáról vagy a Fusion Startup programjához való hozzáférésről (angol) szóló részt.
Az egyéves oktatási csomag lejáratát megelőzően 30 nappal e-mailben emlékeztetőt küldünk Önnek. Lásd: Az oktatási szoftverekhez való hozzáférés megújítása.
Ha egy partnertől vásárolt, és közvetlenül az Autodeskkel nem került sor tranzakcióra, vegye fel a kapcsolatot a partnerrel a megújítási lehetőségekkel kapcsolatban. A partner adatait az Autodesk Account-fiókjában találja. A partner adatainak megkereséséhez válassza ki a terméket az előfizetések listájában.
Az Autodesk értékesítési képviselőjén keresztül vásárolt előfizetések többsége automatikus megújításra van beállítva, és érvényesek rájuk az automatikus megújítással foglalkozó oldalon ismertetett megújítási lehetőségek. Lépjen az Autodesk Account-fiók Előfizetések és szerződések területére a megújítási lehetőségek megtekintéséhez.
A megújítás vagy a lejárat dátumát a megrendelést megerősítő e-mailben és az Autodesk Account-fiókban találja. Ha az automatikus megújítás ki van kapcsolva, a lejárati dátum az előfizetés megvásárlási helyének időzónáján alapul. Ha az automatikus megújítás be van kapcsolva, a megújítás dátuma a lejárat utáni nap. Példa: Éves előfizetést vásárol 2024. 06. 10-én. Ha az automatikus megújítás ki van kapcsolva, a lejárati dátum és időpont 2025. 06. 09., 23.59.59 (CET). Ha az automatikus megújítás be van kapcsolva, a megújítás dátuma 2025. 06. 10., 00:00:00 (CET).
A jogosultságtól függően megváltoztathatja a munkahelyek számát, az időtartamot vagy a terméket. A munkahellyel és az időtartammal kapcsolatos módosításokat az Autodesk Account-fiókjában végezheti el. A munkahelyek hozzáadása azonnali hatályú, a munkahelyek csökkentése és az időtartam módosítása pedig a megújításkor lép érvénybe. A megújításkor végzett termékmódosításokat az Autodesk Partnerénél vagy az Autodesk-értékesítés árajánlatával lehet elvégezni.
Az Assistant segít válaszokat találni a kérdéseire, vagy felvenni a kapcsolatot egy ügyfélszolgálati munkatárssal.
Milyen támogatási szinttel rendelkezik?
A különböző előfizetési csomagok különböző támogatási kategóriákat kínálnak. Ismerje meg, hogy milyen szintű támogatás elérhető a csomaghoz.