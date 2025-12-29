Mikor újíthatom meg az előfizetésemet?

Egyes előfizetések legfeljebb 90 nappal a lejárat előtt és legfeljebb 30 vagy 45 nappal a lejárat után újíthatók meg. A lejárat utáni 45 napos időszak a lemondási folyamat, amely 3 fázisból áll.

Fázis: Lejárt

Amikor az előfizetés állapota Aktívról Lejártra változik a megújítás vagy a fizetés elmaradása miatt, akkor az előfizetés felfüggesztésének megakadályozása érdekében cselekednie kell (fizetés vagy megújítás). A lejárt állapot 15 napig áll fenn.

Fázis: Felfüggesztve

Ha a Lejárt fázisban nem újítja meg előfizetését, vagy nem fizeti ki azt, előfizetése Felfüggesztve állapotú lesz, ami éves és 3 éves előfizetések esetén 30 napig, havi előfizetések esetén 15 napig tart. A termékhez való hozzáférése meg lesz szüntetve, de a Felfüggesztve fázisban továbbra is megújíthatja vagy fizetéssel újraaktiválhatja előfizetését, és újra hozzáférhet a termékhez.

Fázis: Lemondva

Ha nem intézkedik a Lejárt vagy a Felfüggesztve fázisban, az előfizetése Lemondva állapotú lesz, és ezt követően az előfizetést nem lehet megújítani vagy újraaktiválni. Ha használni szeretné a terméket, új előfizetést kell vásárolnia. Ha az előfizetés hitelkeret kifizetésének elmaradása miatt lett lemondva, előfordulhat, hogy más fizetési módot kell használnia az előfizetés-vásárlások és -megújítások során, és előfordulhat, hogy a jövőbeli megrendelések esetében előre kell fizetnie.