Autodesk Fusion Team

Termes et conditions de l’offre groupée Autodesk Fusion:

L’offre groupée permet de bénéficier d’une remise de 33 % sur le prix public conseillé (PPC) hors taxes d’un pack de 3 nouveaux abonnements Autodesk Fusion d’une durée de 1 an. La remise s’applique aux packs de trois postes Autodesk Fusion achetés sur le site Autodesk Boutique en ligne.

Cette offre est valable en France. Elle n’est pas cumulable avec d’autres remises ou promotions. Ses conditions seront nulles et non avenues dans les pays où l’offre est interdite ou limitée par la loi. Les produits doivent être achetés sur Autodesk Boutique en ligne. La remise applicable s’affichera automatiquement dans votre panier.

AUTODESK SE RÉSERVE LE DROIT D’ANNULER, DE SUSPENDRE OU DE MODIFIER UNE PARTIE OU L’ENSEMBLE DE CETTE PROMOTION, À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS, QUELLE QU’EN SOIT LA RAISON ET À SA SEULE DISCRÉTION. LES PRIX DES LOGICIELS AUTODESK PEUVENT CHANGER.

Autodesk et Autodesk Fusion sont des marques déposées d’Autodesk, Inc., et/ou de ses filiales et/ou de ses sociétés affiliées, aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de marques, de produits ou marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Autodesk se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis l’offre sur ses produits et ses services, les spécifications de produits, ainsi que ses tarifs. Autodesk ne saurait être tenue responsable des erreurs typographiques ou graphiques susceptibles d’apparaître dans ce document.