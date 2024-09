Les logiciels et/ou les services cloud Autodesk gratuits sont soumis à l'acceptation et au respect des conditions générales d'utilisation (anglais) ou des autres conditions applicables qui les accompagnent. Les logiciels et les services cloud sous licence éducative ne peuvent être utilisés qu'à des fins éducatives (anglais). Ils ne doivent pas être employés à des fins commerciales, professionnelles ou lucratives.



Les étudiants et les enseignants peuvent bénéficier d'une licence éducative individuelle s'ils sont inscrits ou s'ils travaillent dans un établissement d'enseignement agréé, reconnu par une agence gouvernementale compétente et dont la mission principale consiste à dispenser un enseignement aux étudiants inscrits. En savoir plus.



Les établissements d'enseignement agréés peuvent accéder à des licences éducatives gratuites à des fins d'apprentissage, d'enseignement, de formation, de recherche et de développement, dans le cadre de leurs fonctions éducatives. En savoir plus.