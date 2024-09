Autodesk Fusion et ses extensions offrent des fonctionnalités intégrées de CAO, de FAO et d’IAO, de modélisation paramétrique, de simulation de conception, de conception générative et de génération de trajectoires d’outil. Ses nombreux outils en font une solution performante pour la conception orientée fabrication (anglais). Grâce aux fonctionnalités d’Autodesk Fusion, utilisées seules ou combinées, les ingénieurs peuvent concevoir des pièces intelligemment et ainsi réduire les modifications post-traitement qui retardent la mise sur le marché et génèrent des coûts supplémentaires.