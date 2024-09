Commandes d’abonnement passées directement auprès d’Autodesk

Pour obtenir le remboursement intégral d'un abonnement mensuel acheté auprès d'Autodesk, vous devez retourner le produit dans les 15 jours à compter de la date d'achat initiale ou de renouvellement. Pour obtenir le remboursement de plans de maintenance et d'abonnements trimestriels, annuels ou pluriannuels, vous devez effectuer le retour dans les 30 jours suivant l'achat ou le renouvellement.

Pour nous contacter et demander un remboursement, rendez-vous sur la page. Sélectionnez votre option de contact préférée et fournissez les informations sur la commande pour que nous puissions l'identifier et traiter votre demande.

Commandes passées auprès d'un distributeur ou d'un revendeur Autodesk

Les politiques de retour relatives aux frais de renouvellement et d'achats de produits fournis par des distributeurs tiers ou des revendeurs agréés Autodesk peuvent varier en fonction du revendeur. Contactez directement votre revendeur pour en savoir plus sur sa politique de retour.

Réception de votre remboursement

L'approbation et le traitement de votre demande de remboursement par Autodesk prennent généralement entre 5 et 7 jours ouvrés. Nous créditerons ensuite la carte utilisée lors de l'achat pour l'intégralité du montant de votre commande. Nous remboursons l'intégralité du coût de votre commande, y compris les taxes et les frais d'expédition.

Annulation d'une commande avant la livraison

Les commandes passées sur Autodesk Boutique en ligne, y compris les commandes de produits physiques ou de téléchargements et les abonnements aux logiciels et aux services Autodesk, sont traitées immédiatement. Vous ne pouvez pas les annuler. Dans ce cas, suivez les instructions pour retourner une commande.