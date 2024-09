Oui, Autodesk Fusion réunit les workflows de conception électronique et de conception mécanique. Vous êtes ingénieur électricien et vous recherchez un outil de conception de circuits imprimés basé sur le cloud ? Vous travaillez dans le design industriel et vous souhaitiez intégrer des circuits imprimés dans votre travail ? L’espace de travail pour l’ingénierie électronique d’Autodesk Fusion est une solution complète et abordable qui inclut 999 schémas, 16 couches de signaux et une zone de circuit imprimé illimitée.