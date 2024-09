AUTODESK FUSION SIGNAL INTEGRITY EXTENSION

Développé par Autodesk et optimisé par les technologies Ansys, Signal Integrity Extension vous permet d’accéder à la demande à davantage de fonctionnalités pour la conception de cartes de circuits imprimés. Les programmes autonomes sont généralement des solutions ponctuelles conçues pour fournir des fonctionnalités de simulation dans un environnement externe. En revanche, Signal Integrity Extension vous permet d’accéder à des informations de qualité sur les signaux dans le cadre des workflows de conception des cartes de circuits imprimés et dans le même environnement que les conceptions. Grâce à une meilleure visibilité sur les performances des produits pendant leur conception, vous pouvez déceler les problèmes plus tôt dans le cycle de conception et avoir l’assurance d’un fonctionnement optimal. Les compléments sont également des solutions ponctuelles, développées par des tiers, qui se connectent à l’API d’Autodesk Fusion pour résoudre un problème spécifique. Ils sont moins puissants et le risque d’obsolescence est plus important s’ils ne sont pas mis à jour.