En exploitant les outils disponibles dans Autodesk Fusion, il est possible de générer des prototypes virtuels et de réduire, voire d’éliminer, les prototypes physiques et les coûts qui en découlent. Vous pouvez rapidement détecter les risques éventuels, itérer diverses solutions et communiquer les modifications aux intervenants internes et externes, directement à partir de Autodesk Fusion.

Autodesk Fusion simplifie la fabrication en poussant vos modèles et vos assemblages encore plus loin avec la conception orientée fabrication. Générez des trajectoires d’outil pour les productions de FAO et de fabrication additive, concevez le pliage et la découpe des tôles, réorganisez les pièces de manière optimale en fonction du matériau brut ou de l’espace de fabrication, et obtenez des informations sur la moulabilité par injection de plastique.