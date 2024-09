Trouver un partenaire de formation Autodesk (anglais)

Notre plate-forme officielle de recherche de partenaires permet de trouver des professionnels qui proposent des services , des expériences personnalisées et une assistance aux clients.

Devenir partenaire de formation Autodesk

Accompagnés par nos partenaires de formation, les étudiants, les enseignants et les professionnels peuvent accéder à des formations continues grâce à des outils de conception puissants, des contenus et des programmes de cours qui les aideront à relever les défis du monde réel et à les préparer aux métiers de demain.

Formation en ligne Autodesk (anglais)

Sur notre page Autodesk Learning, les étudiants et les enseignants ont accès à des cours et à des contenus mis à jour. Avec ces ressources en ligne, ils peuvent s’exercer, tester leurs compétences et apprendre à leur propre rythme.

Certification Autodesk (anglais)

Les certifications Autodesk valorisent les compétences avancées dans un secteur d’activité. Véritables atouts sur le marché de l’emploi, elles permettent aux utilisateurs certifiés de se démarquer au niveau professionnel et d’obtenir des badges numériques qu’ils peuvent afficher dans leurs profils publics.

Autodesk Community

Les forums et les blogs (anglais) d’Autodesk offrent un espace d’échange pour communiquer avec vos pairs, poser des questions et partager des informations. Ils peuvent également accéder à Education Community, notre communauté dynamique.

Sessions à la demande Autodesk University (anglais)

Avec Autodesk University, repoussez encore plus loin les limites du possible. La conférence AU réunit des innovateurs Design and Make de plusieurs secteurs (architecture, ingénierie, construction, conception de produits, fabrication, média et divertissement) pour qu’ils partagent leurs idées, échangent sur les meilleures pratiques et explorent des opportunités d’avenir. Découvrez les sessions à la demande AU destinées aux professionnels Design and Make.