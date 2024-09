Oui, Autodesk Fusion est un outil d’ingénierie assistée par ordinateur (IAO). Il s’agit d’une plate-forme de CAO 3D, de FAO, d’IAO et de conception de circuits imprimés basée sur le cloud qui offre une large gamme de fonctionnalités d’IAO, comme la simulation, l’analyse des contraintes, l’analyse thermique et l’analyse de l’écoulement des fluides. Ces fonctionnalités permettent aux ingénieurs et aux concepteurs de simuler et d’analyser le comportement de leurs conceptions avant la fabrication afin d’optimiser les performances et de réduire les coûts.