Autodesk Fusion Signal Integrity Extension est un service de simulation payant et optimisé par les technologies Ansys qui permet d’évaluer l’impact de la conception des cartes de circuits imprimés sur les performances grâce à diverses informations : durée du signal, impédance, inductance, résistance, retard et bien plus. À la fois flexibles et économiques, les extensions vous permettent d’accéder à des technologies plus avancées, en adéquation avec l’évolution des besoins de votre activité.