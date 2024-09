Selvbetjening i Autodesk Account

Nogle abonnementer fornyes automatisk for at sikre, at du har uafbrudt adgang til din software. Hvis dit abonnement er på automatisk fornyelse, faktureres du for en ny abonnementsperiode på den fornyelsesdato, der er angivet i Autodesk Account. Du kan annullere den automatiske fornyelse når som helst inden fornyelsesdatoen. Du vil fortsat have adgang til software og tjenester indtil fornyelsesdatoen, og du vil ikke blive faktureret for en ny periode. Se Opsig et abonnement for at få flere oplysninger.