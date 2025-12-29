Per effettuare il rinnovo direttamente con Autodesk, è possibile richiedere un preventivo al proprio Partner Autodesk oppure crearne uno personalizzato in Autodesk Account, a partire da 90 giorni prima della data di scadenza/rinnovo e per un periodo successivo di 45 giorni.

Se si prepara un preventivo e si vuole che sia conforme al proprio processo di approvvigionamento o comprenda modifiche all'abbonamento originale, assicurarsi di mantenere disattivata l'opzione di rinnovo automatico finché non si finalizza e si completa tale preventivo, per evitare che il rinnovo non venga elaborato correttamente.

Con un partner o con il team delle vendite di Autodesk

Per effettuare un rinnovo tramite un preventivo, è possibile rivolgersi all'attuale partner di preferenza, individuare un nuovo partner o contattare il team delle vendite di Autodesk. I preventivi possono essere inviati a chiunque faccia parte dell'azienda e a un massimo di quattro contatti aggiuntivi.

Da Autodesk Account

Da oggi è possibile creare preventivi per il rinnovo in Autodesk Account.

Accedere al proprio Autodesk Account- Fatturazione e ordini > Abbonamenti e contratti. Selezionare il menu Azioni in blocco, quindi Rinnova. Gli abbonamenti idonei alla creazione di un preventivo per il rinnovo verranno raggruppati in base al numero cliente (CSN), alla valuta e al metodo di acquisto. Scegliere il gruppo e deselezionare tutti gli abbonamenti che si desidera escludere dal preventivo. Selezionare Creazione di un gruppo. Utilizzare il pulsante di opzione e il pulsante nero sotto le altre opzioni di rinnovo. Rivedere le quantità e la durata dell'abbonamento e verificare che le informazioni del cliente siano corrette. Al preventivo è possibile aggiungere fino a 4 destinatari. Selezionare Invia preventivo.

Gli acquirenti possono anche creare in modalità self-service il preventivo di un singolo rinnovo facendo clic su un abbonamento nella pagina Abbonamenti e contratti.

Idoneità per il preventivo self-service

Per richiedere un preventivo self-service, è necessario che vengano soddisfatte le condizioni seguenti:

Deve trattarsi di un nuovo abbonamento, di un rinnovo o di una modifica delle date di rinnovo.

Non è possibile combinare un preventivo per il rinnovo con un preventivo per un nuovo acquisto o una modifica delle date di rinnovo.

Se viene coinvolto un agente registrato, il CSN del partner deve essere lo stesso.

Il CSN del cliente e la valuta devono essere gli stessi per tutti gli abbonamenti.

Non devono verificarsi le condizioni seguenti:

Cambi di valuta.

Aggiunta di postazioni in Autodesk Account.

Piani Success oppure opzioni di acquisto basate sul valore.

Apertura di una nuova linea di credito.

Date di inizio future.

Aggiornamento dell'indirizzo dopo l'invio del preventivo (se è necessario modificare l'indirizzo, creare un nuovo preventivo).

Annullamento del preventivo (contattare il proprio Partner Autodesk per ricevere assistenza).

Le promozioni vengono applicate automaticamente al carrello in fase di pagamento e vengono visualizzate nel preventivo.

Preventivo automatico

A seconda della durata e dell'idoneità, per alcuni abbonamenti si riceverà un preventivo generato automaticamente 30 giorni prima della data di scadenza. Questi preventivi verranno inviati all'indirizzo e-mail dell'acquirente e potranno essere acquistati direttamente dall'e-mail ricevuta o dal proprio Autodesk Account.

Accettazione di un preventivo e rinnovo

Verrà inviata un'e-mail di notifica contenente il preventivo. Il documento conterrà il numero del preventivo, la data di scadenza e il prezzo totale, inclusi gli sconti applicabili.

Per procedere, accettare il preventivo e selezionare Acquista nell'e-mail ricevuta.

È inoltre possibile visualizzare e acquistare i preventivi attivi nella sezione Fatturazione e ordini > Preventivi in Autodesk Account.