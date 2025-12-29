Per effettuare il rinnovo direttamente con Autodesk, è possibile richiedere un preventivo al proprio Partner Autodesk oppure crearne uno personalizzato in Autodesk Account, a partire da 90 giorni prima della data di scadenza/rinnovo e per un periodo successivo di 45 giorni.
Se si prepara un preventivo e si vuole che sia conforme al proprio processo di approvvigionamento o comprenda modifiche all'abbonamento originale, assicurarsi di mantenere disattivata l'opzione di rinnovo automatico finché non si finalizza e si completa tale preventivo, per evitare che il rinnovo non venga elaborato correttamente.
Con un partner o con il team delle vendite di Autodesk
- Per effettuare un rinnovo tramite un preventivo, è possibile rivolgersi all'attuale partner di preferenza, individuare un nuovo partner o contattare il team delle vendite di Autodesk.
- I preventivi possono essere inviati a chiunque faccia parte dell'azienda e a un massimo di quattro contatti aggiuntivi.
Da Autodesk Account
Da oggi è possibile creare preventivi per il rinnovo in Autodesk Account.
- Accedere al proprio Autodesk Account- Fatturazione e ordini > Abbonamenti e contratti.
- Selezionare il menu Azioni in blocco, quindi Rinnova.
- Gli abbonamenti idonei alla creazione di un preventivo per il rinnovo verranno raggruppati in base al numero cliente (CSN), alla valuta e al metodo di acquisto.
- Scegliere il gruppo e deselezionare tutti gli abbonamenti che si desidera escludere dal preventivo.
- Selezionare Creazione di un gruppo. Utilizzare il pulsante di opzione e il pulsante nero sotto le altre opzioni di rinnovo.
- Rivedere le quantità e la durata dell'abbonamento e verificare che le informazioni del cliente siano corrette.
- Al preventivo è possibile aggiungere fino a 4 destinatari.
- Selezionare Invia preventivo.
Gli acquirenti possono anche creare in modalità self-service il preventivo di un singolo rinnovo facendo clic su un abbonamento nella pagina Abbonamenti e contratti.
Idoneità per il preventivo self-service
Per richiedere un preventivo self-service, è necessario che vengano soddisfatte le condizioni seguenti:
- Deve trattarsi di un nuovo abbonamento, di un rinnovo o di una modifica delle date di rinnovo.
- Non è possibile combinare un preventivo per il rinnovo con un preventivo per un nuovo acquisto o una modifica delle date di rinnovo.
- Se viene coinvolto un agente registrato, il CSN del partner deve essere lo stesso.
- Il CSN del cliente e la valuta devono essere gli stessi per tutti gli abbonamenti.
Non devono verificarsi le condizioni seguenti:
- Cambi di valuta.
- Aggiunta di postazioni in Autodesk Account.
- Piani Success oppure opzioni di acquisto basate sul valore.
- Apertura di una nuova linea di credito.
- Date di inizio future.
- Aggiornamento dell'indirizzo dopo l'invio del preventivo (se è necessario modificare l'indirizzo, creare un nuovo preventivo).
- Annullamento del preventivo (contattare il proprio Partner Autodesk per ricevere assistenza).
Le promozioni vengono applicate automaticamente al carrello in fase di pagamento e vengono visualizzate nel preventivo.
Preventivo automatico
A seconda della durata e dell'idoneità, per alcuni abbonamenti si riceverà un preventivo generato automaticamente 30 giorni prima della data di scadenza. Questi preventivi verranno inviati all'indirizzo e-mail dell'acquirente e potranno essere acquistati direttamente dall'e-mail ricevuta o dal proprio Autodesk Account.
Accettazione di un preventivo e rinnovo
Verrà inviata un'e-mail di notifica contenente il preventivo. Il documento conterrà il numero del preventivo, la data di scadenza e il prezzo totale, inclusi gli sconti applicabili.
Per procedere, accettare il preventivo e selezionare Acquista nell'e-mail ricevuta.
È inoltre possibile visualizzare e acquistare i preventivi attivi nella sezione Fatturazione e ordini > Preventivi in Autodesk Account.
- Per evitare problemi di fatturazione, assicurarsi che il preventivo contenga le informazioni di contatto corrette. Se è necessario modificare uno qualsiasi dei dettagli del preventivo, chiedere al partner di apportare i cambiamenti necessari o creare un nuovo preventivo.
- Esistono diversi modi per pagare un preventivo, ad esempio tramite fattura. I preventivi superiori a 25.000 $ non possono essere pagati con carta di credito o PayPal. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Pagamenti.
- Per utilizzare questa nuova modalità di acquisto, potrebbe essere necessario configurare Autodesk come fornitore. Rivolgersi al proprio reparto di approvvigionamento per verificare se è necessario eseguire la configurazione.