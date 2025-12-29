Nozioni di base sulla gestione degli account

Quando è possibile rinnovare l'abbonamento?

Alcuni abbonamenti possono essere rinnovati fino a 90 giorni prima della scadenza e per un periodo successivo di 30 o 45 giorni. L'intervallo di tempo pari a 45 giorni dopo la scadenza è definito "processo di annullamento" e si articola in 3 fasi.

 

Stato: Scaduto

Se l'abbonamento passa dallo stato Attivo allo stato Scaduto per il mancato rinnovo o il mancato pagamento, è necessario eseguire un'azione (pagamento o rinnovo) per evitare che venga sospeso. Lo stato Scaduto dura 15 giorni.

 

Stato: Sospeso

Se non si effettua il rinnovo o il pagamento quando lo stato è Scaduto, l'abbonamento passerà allo stato Sospeso, che dura 30 giorni per gli abbonamenti annuali e triennali o 15 giorni per quelli mensili. L'accesso al prodotto verrà rimosso, ma si potrà comunque rinnovare o riattivare l'abbonamento con stato Sospeso e tornare a utilizzare il prodotto.

 

Stato: Annullato

Se non si interviene quando lo stato è Scaduto o Sospeso, l'abbonamento passerà allo stato Annullato e non sarà più possibile rinnovarlo o riattivarlo. Per utilizzare il prodotto, sarà necessario acquistare un nuovo abbonamento. Se l'abbonamento è stato annullato a causa del mancato pagamento di una linea di credito, potrebbe essere necessario utilizzare un altro metodo di pagamento per gli acquisti e i rinnovi degli abbonamenti, nonché effettuare il pagamento anticipato degli ordini futuri.

Come è possibile rinnovare l'abbonamento di prova?

La versione di prova del software non può essere rinnovata o estesa. Per continuare a utilizzare il prodotto, è necessario acquistare un abbonamento. Per ulteriori informazioni, vedere Conversione di una versione di prova in un abbonamento.

Come è possibile rinnovare la licenza per uso personale di Fusion?

È possibile rinnovare una licenza per uso personale di Fusion solo se mancano meno di 30 giorni alla scadenza. Vedere Come rinnovare una licenza personale o accedere al programma Fusion per start-up (.it).

Come è possibile rinnovare la licenza didattica?

L'utente riceverà un'e-mail di promemoria 30 giorni prima della scadenza dell'accesso al piano Education annuale. Vedere Rinnovo dell'accesso al software Education.

Come è possibile effettuare il rinnovo se l'acquisto è stato effettuato direttamente da un Partner Autodesk?

Se l'acquisto è stato effettuato da un partner e non è stata eseguita alcuna transazione con Autodesk, contattare tale partner per ottenere informazioni sulle opzioni di rinnovo. Le informazioni relative al partner sono disponibili nel proprio Autodesk Account. Per visualizzare le informazioni sul partner, selezionare il prodotto nell'elenco degli abbonamenti.

Come è possibile effettuare il rinnovo se l'acquisto è stato effettuato tramite un addetto commerciale Autodesk?

La maggior parte degli abbonamenti acquistati tramite un addetto commerciale Autodesk verrà impostata sul rinnovo automatico e sarà idonea alle opzioni di rinnovo indicate nella pagina rinnovo automatico. Per visualizzare le opzioni di rinnovo, passare alla sezione Abbonamenti e contratti in Autodesk Account.

Come è possibile conoscere la data di scadenza/rinnovo?

La data di scadenza o di rinnovo è indicata nell'e-mail di conferma dell'ordine e nel proprio Autodesk Account. Se il rinnovo automatico è disattivato, la data di scadenza si basa sul fuso orario del paese in cui è stato acquistato l'abbonamento. Se il rinnovo automatico è attivato, la data di rinnovo è il giorno successivo alla data di scadenza. Esempio: si supponga che un cliente acquisti un abbonamento annuale il 16 September 2024. Se il rinnovo automatico è disattivato, la data e l'ora di scadenza saranno il 9 giugno 2025 alle 23:59:59 CET. Se il rinnovo automatico è attivato, la data di rinnovo sarà il 10 giugno 2025 alle 00:00:00 CET.

Quali modifiche è possibile apportare agli abbonamenti prima del rinnovo o in tale fase?

A seconda dell'idoneità, è possibile modificare il numero di postazioni, la durata o il prodotto. Le postazioni e la durata possono essere cambiati in Autodesk Account. L'aggiunta di postazioni ha effetto immediato, mentre la riduzione delle postazioni e la modifica della durata entrano in vigore al momento del rinnovo. Se si desidera modificare i prodotti nella fase di rinnovo, richiedere un preventivo al proprio Partner Autodesk o al team delle vendite di Autodesk.

