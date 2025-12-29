Quando è possibile rinnovare l'abbonamento?

Alcuni abbonamenti possono essere rinnovati fino a 90 giorni prima della scadenza e per un periodo successivo di 30 o 45 giorni. L'intervallo di tempo pari a 45 giorni dopo la scadenza è definito "processo di annullamento" e si articola in 3 fasi.

Stato: Scaduto

Se l'abbonamento passa dallo stato Attivo allo stato Scaduto per il mancato rinnovo o il mancato pagamento, è necessario eseguire un'azione (pagamento o rinnovo) per evitare che venga sospeso. Lo stato Scaduto dura 15 giorni.

Stato: Sospeso

Se non si effettua il rinnovo o il pagamento quando lo stato è Scaduto, l'abbonamento passerà allo stato Sospeso, che dura 30 giorni per gli abbonamenti annuali e triennali o 15 giorni per quelli mensili. L'accesso al prodotto verrà rimosso, ma si potrà comunque rinnovare o riattivare l'abbonamento con stato Sospeso e tornare a utilizzare il prodotto.

Stato: Annullato

Se non si interviene quando lo stato è Scaduto o Sospeso, l'abbonamento passerà allo stato Annullato e non sarà più possibile rinnovarlo o riattivarlo. Per utilizzare il prodotto, sarà necessario acquistare un nuovo abbonamento. Se l'abbonamento è stato annullato a causa del mancato pagamento di una linea di credito, potrebbe essere necessario utilizzare un altro metodo di pagamento per gli acquisti e i rinnovi degli abbonamenti, nonché effettuare il pagamento anticipato degli ordini futuri.