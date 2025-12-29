Nozioni di base sulla gestione degli account

Rinnovo automatico

La maggior parte degli abbonamenti, sia quelli rinnovati sia quelli appena acquistati, verrà rinnovata automaticamente, a meno che l'utente non disattivi l'opzione corrispondente in Autodesk Account. Questa opzione semplifica il processo di rinnovo e non interrompe l'accesso all'abbonamento.

 

È possibile modificare le impostazioni di rinnovo automatico, singolarmente o in blocco, in qualsiasi momento prima della data prevista e fino a 30 giorni (per gli abbonamenti mensili) o 45 giorni (per quelli annuali o pluriennali) dopo la data di scadenza.

 

Rinnovo automatico di un singolo abbonamento

Per completare la procedura, il metodo di pagamento ricorrente deve essere valido e il rinnovo automatico deve essere attivo.

  1. Accedere al proprio Autodesk Account- Fatturazione e ordini > Abbonamenti e contratti.
  2. Nell'elenco degli abbonamenti, selezionare un prodotto per visualizzare i dettagli dell'abbonamento e verificare la modalità di pagamento registrata.
  3. Nella sezione Rinnovo automatico fare clic su Attiva per assicurarsi che la procedura vada a buon fine nella data prevista per il rinnovo.

Verrà inviata un'e-mail di conferma.

 

Rinnovo automatico di più abbonamenti

Tramite la funzionalità di rinnovo automatico in blocco, è possibile attivare il rinnovo automatico per un massimo di 100 abbonamenti contemporaneamente.

  1. Accedere al proprio Autodesk Account - Fatturazione e ordini > Abbonamenti e contratti.
  2. Nell'elenco degli abbonamenti, utilizzare il filtro per ottenere un elenco specifico. In alternativa, è possibile iniziare dal menu Azioni in blocco.
  3. Dal menu Azioni in blocco, selezionare Gestisci rinnovo automatico.
  4. Scegliere di attivare il rinnovo automatico dell'abbonamento.
  5. Selezionare la casella di controllo nella parte superiore dell'elenco per attivare il rinnovo automatico.
  6. Selezionare Continua e seguire le istruzioni visualizzate.

