La maggior parte degli abbonamenti, sia quelli rinnovati sia quelli appena acquistati, verrà rinnovata automaticamente, a meno che l'utente non disattivi l'opzione corrispondente in Autodesk Account. Questa opzione semplifica il processo di rinnovo e non interrompe l'accesso all'abbonamento.
È possibile modificare le impostazioni di rinnovo automatico, singolarmente o in blocco, in qualsiasi momento prima della data prevista e fino a 30 giorni (per gli abbonamenti mensili) o 45 giorni (per quelli annuali o pluriennali) dopo la data di scadenza.
Rinnovo automatico di un singolo abbonamento
Per completare la procedura, il metodo di pagamento ricorrente deve essere valido e il rinnovo automatico deve essere attivo.
- Accedere al proprio Autodesk Account- Fatturazione e ordini > Abbonamenti e contratti.
- Nell'elenco degli abbonamenti, selezionare un prodotto per visualizzare i dettagli dell'abbonamento e verificare la modalità di pagamento registrata.
- Nella sezione Rinnovo automatico fare clic su Attiva per assicurarsi che la procedura vada a buon fine nella data prevista per il rinnovo.
Verrà inviata un'e-mail di conferma.
Rinnovo automatico di più abbonamenti
Tramite la funzionalità di rinnovo automatico in blocco, è possibile attivare il rinnovo automatico per un massimo di 100 abbonamenti contemporaneamente.
- Accedere al proprio Autodesk Account - Fatturazione e ordini > Abbonamenti e contratti.
- Nell'elenco degli abbonamenti, utilizzare il filtro per ottenere un elenco specifico. In alternativa, è possibile iniziare dal menu Azioni in blocco.
- Dal menu Azioni in blocco, selezionare Gestisci rinnovo automatico.
- Scegliere di attivare il rinnovo automatico dell'abbonamento.
- Selezionare la casella di controllo nella parte superiore dell'elenco per attivare il rinnovo automatico.
- Selezionare Continua e seguire le istruzioni visualizzate.