Le fatture vengono emesse il giorno del rinnovo e devono essere pagate in base ai termini specificati.
Rinnovo automatico
Se si mantiene attivo il rinnovo automatico, la fattura per il rinnovo viene generata automaticamente alla data di rinnovo. La fattura deve essere pagata in base ai termini previsti per garantire l'accesso continuo al prodotto.
- Prima della data di rinnovo in Autodesk Account, apportare le modifiche desiderate all'abbonamento, ad esempio l'aggiunta o la riduzione di postazioni, o alla fattura, come il numero dell'ordine di acquisto. Le modifiche possono essere apportate nel proprio account o tramite un nuovo preventivo di rinnovo fornito dal partner.
- Se non si finalizzano le modifiche prima del rinnovo, la fattura automatica verrà generata in modo errato e il reso dovrà essere elaborato entro il periodo di restituzione e il termine di pagamento.
- Disattivare il rinnovo automatico per tutti i prodotti da restituire. Richiedere quindi un preventivo di rinnovo, o apportarvi modifiche, in modo che siano inclusi i cambiamenti desiderati e soltanto i prodotti che si vogliono mantenere.
Rinnovo manuale tramite la pagina di pagamento
- Se si dispone già di un abbonamento con la modalità di pagamento tramite fattura, è possibile effettuare il rinnovo tramite la pagina di pagamento e scegliere il metodo suddetto in Autodesk Account. La fattura verrà emessa e dovrà essere pagata in base ai relativi termini.
Tramite il preventivo del partner
- È possibile chiedere al partner di preparare un preventivo fino a 90 giorni prima del rinnovo e per un periodo successivo di 45 giorni.
- Quando si dà seguito al preventivo, scegliere Paga tramite fattura per generare una fattura che dovrà essere saldata in base ai termini di previsti.
Tramite un preventivo self-service
- Se si dispone già di un altro abbonamento con pagamento tramite fattura, questa modalità è disponibile soltanto se si effettua il rinnovo mediante un preventivo self-service.
Modifica dei dettagli della fattura nell'account
- Le modifiche alla fattura devono essere effettuate prima del rinnovo. Accedere alla sezione Abbonamenti e contratti in Autodesk Account. Selezionare un prodotto per visualizzare i dettagli relativi all'abbonamento. Nella sezione Pagamento, fare clic su Modifica dettagli della fattura. È possibile aggiornare il numero di un ordine di acquisto, aggiungere note o allegare documenti dell'ordine di acquisto.