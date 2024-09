L'abbonamento software viene rinnovato automaticamente per garantire l'accesso continuo al software. L'addebito relativo ad un nuovo periodo di validità dell'abbonamento viene effettuato alla data di rinnovo indicata in Autodesk Account. È possibile annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento prima della data di rinnovo. L'accesso al software e ai servizi verrà mantenuto fino alla data del rinnovo, ma non verrà effettuato alcun addebito per un nuovo periodo. Per ulteriori informazioni, vedere Annullamento di un abbonamento.