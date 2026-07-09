Les paramètres de l'IA avancée permettent aux administrateurs de contrôler si les utilisateurs d'un carrefour ou d'un projet peuvent accéder aux fonctionnalités de l'IA avancée. Ce paramètre détermine également si le contenu client dans cette portée sera utilisé pour un futur entraînement de l'IA avancée.

Vous pouvez gérer les paramètres de l'IA avancée :

Au niveau du carrefour dans le compte Autodesk

Au niveau du projet dans les expériences produit prises en charge

Ces modifications peuvent prendre jusqu'à quelques heures pour être appliquées.

Les fonctionnalités de l'IA standard restent disponibles et ne sont pas affectées par ce paramètre.