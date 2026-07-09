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Les paramètres de l'IA avancée permettent aux administrateurs de contrôler si les utilisateurs d'un carrefour ou d'un projet peuvent accéder aux fonctionnalités de l'IA avancée. Ce paramètre détermine également si le contenu client dans cette portée sera utilisé pour un futur entraînement de l'IA avancée.
Vous pouvez gérer les paramètres de l'IA avancée :
Au niveau du carrefour dans le compte Autodesk
Au niveau du projet dans les expériences produit prises en charge
Ces modifications peuvent prendre jusqu'à quelques heures pour être appliquées.
Les fonctionnalités de l'IA standard restent disponibles et ne sont pas affectées par ce paramètre.
Sur cette page
Lorsque cette expérience sera disponible, l'IA avancée sera activée par défaut pour tous les projets des carrefours pris en charge. Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment si vous préférez désactiver l'IA avancée.
Le paramètre de l'IA avancé s'applique aux fonctionnalités de l'IA avancée en tant que catégorie. Vous ne pouvez pas activer ni désactiver séparément chaque fonctionnalité de l'IA avancée.
|Si vous activez l'IA avancée
|Si vous désactivez l'IA avancée
|Les utilisateurs du carrefour ou du projet sélectionné peuvent accéder aux fonctionnalités de l'IA avancée.
|Les utilisateurs du carrefour ou du projet sélectionné ne peuvent pas accéder aux fonctionnalités de l'IA avancée.
|Le contenu de cette portée peut être utilisé pour un futur entraînement de l'IA avancée.
|Le contenu de cette portée ne sera pas utilisé pour un futur entraînement de l'IA avancée à l'avenir.
|Les nouveaux projets héritent du paramètre du carrefour, sauf si les paramètres au niveau du projet permettent un autre choix.
|Les nouveaux projets héritent du paramètre du carrefour, sauf si les paramètres au niveau du projet permettent un autre choix.
|Ces modifications peuvent prendre jusqu'à quelques heures pour être appliquées.
|Ces modifications peuvent prendre jusqu'à quelques heures pour être appliquées.
Remarque : la désactivation de l'IA avancée ne modifie pas ou ne réentraîne pas rétroactivement les modèles qui ont été précédemment entraînés.
Remarque : il n'y a pas de paramètre distinct pour garder les fonctionnalités de l'IA avancée activées tout en empêchant l'utilisation du contenu client pour la future formation sur l'IA avancée.
Les paramètres de l'IA avancée peuvent s'appliquer à différents niveaux selon le produit et l'expérience administrateur.
En tant qu'administrateur, vous pouvez gérer les paramètres de l'IA avancée dans votre compte Autodesk pour les carrefours pris en charge.
Le paramètre du carrefour :
Contrôle l'accès aux fonctionnalités de l'IA avancée pour le carrefour.
Contrôle si le contenu client de ce carrefour pourra être utilisé pour un futur entraînement de l'IA avancée.
Devient le paramètre par défaut pour les nouveaux projets de ce carrefour.
Permet d'activer ou de désactiver le remplacement au niveau du projet. Le remplacement au niveau du projet permet aux administrateurs de compte et aux administrateurs de projet de carrefour d'utiliser différents paramètres de l'IA avancée pour chaque projet lorsqu'ils sont pris en charge par le produit.
Certains produits Autodesk prennent en charge les paramètres de l'IA avancée au niveau du projet.
Lorsque les paramètres au niveau du projet sont pris en charge :
Un projet peut utiliser un paramètre différent de celui du carrefour parent.
Les administrateurs de projet gèrent le paramètre dans l'expérience administrateur locale du produit.
Les nouveaux projets héritent toujours du paramètre du carrefour par défaut.
L'autorisation d'utiliser différents paramètres de projet est contrôlée par l'option de remplacement au niveau du projet
dans la même boîte de dialogue que celle utilisée pour configurer le paramètre par défaut du carrefour.
Vérifiez que vous disposez des autorisations d'administrateur requises pour le carrefour.
Selon votre organisation, cela peut inclure :
l'administrateur principal;
l'administrateur secondaire;
un autre rôle d'administrateur approuvé pour la gestion du carrefour.
Connectez-vous à votre compte Autodesk Account.
Accédez à la page Produits et services.
Sélectionnez Carrefours.
Localisez le carrefour que vous souhaitez mettre à jour.
Mettez à jour le paramètre à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
Sélectionnez un ou plusieurs carrefours et choisissez Actions > Mettre à jour les paramètres de l'IA.
Sélectionnez le menu Plus d'actions (...) pour un carrefour individuel et choisissez Mettre à jour les paramètres de l'IA.
Examinez la valeur affichée dans la colonne IA avancée :
Activé par défaut pour tous les projets : l'IA avancée est activée pour tous les projets du carrefour.
Désactivé par défaut pour tous les projets : l'IA avancée est désactivée pour tous les projets du carrefour.
Activé par défaut, peut être remplacé : l'IA avancée est activée par défaut pour tous les carrefours et les administrateurs de carrefour peuvent autoriser différents paramètres pour les projets individuels.
Désactivé par défaut, peut être remplacé : l'IA avancée est désactivée et les administrateurs de carrefour peuvent autoriser différents paramètres pour les projets individuels.
N/A : les paramètres de l'IA avancée ne sont pas disponibles pour le carrefour sélectionné.
Désactivé par défaut pour tous les projets (icône d'avertissement) : l'IA avancée est désactivée au niveau du compte et ne peut pas être modifiée par les administrateurs.
Indiquez si vous souhaitez permettre aux administrateurs du carrefour de personnaliser les paramètres de l'IA avancée au niveau du projet avec le remplacement au niveau du projet.
Choisissez d'activer par défaut l'IA avancée ou de la désactiver pour tous les projets.
Enregistrez les modifications.
Vous pouvez également sélectionner plusieurs carrefours pour appliquer le même paramètre en bloc.
Ces modifications peuvent prendre jusqu'à quelques heures pour être appliquées.
Désactivation de l'IA avancée pour un carrefour ou un projet :
Supprime l'accès aux fonctionnalités de l'IA avancée dans cette portée.
Empêche que le contenu client concerné soit utilisé pour les entraînements de l'IA avancée à l'avenir.
Cela s'applique uniquement au carrefour ou à la portée du projet sélectionné.
La désactivation de l'IA avancée ne permet pas de :
désactiver les fonctionnalités de l'IA standard;
supprimer les apprentissages de modèles précédemment entraînés;
modifier rétroactivement les modèles précédemment entraînés;
fournir un réentraînement de modèle propre au client;
supprimer les modèles précédemment entraînés;
créer un contrôle distinct pour l'utilisation du contenu client tout en gardant les fonctionnalités de l'IA avancée activées.
Après avoir modifié le paramètre :
Les modifications d'accès peuvent prendre jusqu'à quelques heures pour être appliquées.
Les expériences produit peuvent être mises à jour à différents moments.
La propagation complète peut prendre jusqu'à quelques heures.
L'IA avancée et l'IA standard sont gérées différemment.
|Catégorie de fonctionnalité
|Contrôlée par ce paramètre
|Fonctionnalités de l'IA avancée
|Oui
|Fonctionnalités de l'IA standard
|Non
Les fonctionnalités de l'IA standard restent accessibles même lorsque l'IA avancée est désactivée.
Autodesk Assistant est une fonctionnalité de l'IA standard. Si Autodesk Assistant tente d'accéder à une capacité de l'IA avancée dans un carrefour ou un projet où l'IA avancée est désactivée, cette capacité n'est pas disponible.
Activez ou désactivez l'IA avancée au niveau du carrefour et n'autorisez pas le remplacement au niveau du projet.
Les nouveaux projets héritent automatiquement du paramètre du carrefour.
Si le produit prend en charge les paramètres au niveau du projet :
Autorisez le remplacement au niveau du projet pour le carrefour.
Ouvrez l'expérience d'administration locale du produit.
Mettez à jour les paramètres du projet séparément.
Le projet peut ensuite utiliser un paramètre différent de celui du carrefour parent.
La propagation des modifications entre les produits et services peut prendre jusqu'à quelques heures.
Vérifiez si :
le bon carrefour ou projet a été mis à jour;
L'utilisateur appartient au carrefour ou au projet attendu.
le produit prend en charge le paramètre que vous avez modifié.
|Problème
|Ce qu'il faut vérifier
|Vous ne pouvez pas modifier le paramètre.
|Vérifiez que vous disposez du rôle d'administrateur requis.
|Le paramètre n'apparaît pas.
|Il se peut que le carrefour ou le produit ne prenne pas en charge les paramètres de l'IA avancée.
|Les utilisateurs ont toujours accès à l'IA avancée après sa désactivation.
|Attendez quelques heures que les modifications se propagent.
|Un projet ne peut pas utiliser un autre paramètre.
|Confirmez que le remplacement au niveau du projet est pris en charge et autorisé pour le carrefour.
|Autodesk Assistant apparaît toujours.
|Autodesk Assistant est une fonction de l'IA standard et reste disponible.
Le journal des activités peut inclure des événements tels que :
Restrictions de l'IA avancée au niveau du système.
Modifications des paramètres au niveau du carrefour par les administrateurs.
Exemples de messages du journal des activités :
Le système a désactivé l'IA avancée pour tous les carrefours et projets de cette équipe.
James Fidler a mis à jour les paramètres de l'IA avancée sur le carrefour X.
Ce paramètre contrôle :
l'accès aux fonctionnalités de l'IA avancée;
si le contenu client concerné pourra être utilisé pour un futur entraînement de l'IA avancée.
Non. Ce paramètre s'applique aux fonctionnalités de l'IA avancée en tant que catégorie.
Non. Il n'existe pas de contrôle distinct pour ces actions.
Non. Les modifications peuvent prendre jusqu'à quelques heures pour être appliquées.
Non. Les fonctionnalités de l'IA standard restent disponibles.
Non. Les modifications apportées aux paramètres de l'IA avancée au niveau du compte ne sont pas disponibles via votre compte Autodesk.
Non. La désactivation de l'IA avancée ne modifie pas ou ne réentraîne pas rétroactivement des modèles précédemment entraînés.
Les nouveaux projets héritent du paramètre du carrefour parent, sauf si les paramètres au niveau du projet permettent un autre choix.
L'Assistant peut vous aider à trouver des réponses ou à contacter un agent.
Quel niveau d'assistance avez-vous?
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