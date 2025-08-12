Actor in canyon style environment looking past camera with AI motion capture markers and bones highlighted, and final CG character render

Autodesk Flow Studio

Créez des effets visuels époustouflants avec l’IA que vous contrôlez.

Flow Studio convertit vos vidéos en images de synthèse que vous pouvez diriger, modifier et exporter à votre guise. Aucun équipement requis. Aucun intermédiaire. Aucune limite. Rien que vous et l’histoire que vous avez à raconter.

Qu’est-ce qu’Autodesk Flow Studio?

Autodesk Flow Studio (anciennement Wonder Studio) est un ensemble d’outils 3D infonuagique alimenté par l’IA permettant de convertir des séquences filmées en images de synthèse modifiables, sans configuration complexe. Donnez vie aux histoires que vous avez toujours rêvé de raconter grâce à une IA rapide, intuitive et conçue pour vous laisser le plein contrôle.

  • Créez au rythme de votre imagination grâce à des outils d’IA qui propulsent votre flux de travail sans jamais freiner votre créativité.

  • Restez aux commandes grâce à des éléments exportables et modifiables que vous pouvez peaufiner image par image.

  • Finalisez votre projet dans votre environnement préféré grâce à une intégration transparente avec Maya, Blender, Unreal Engine et DUS.

Présentation de Flow Studio (vidéo : 1:08 min)

Pourquoi utiliser Flow Studio?

Des histoires qui vont plus loin

Qu’il s’agisse de réaliser un court métrage indépendant ou une superproduction cinématographique, les outils d’effets visuels haut de gamme sont maintenant à votre portée — sans équipement spécialisé, sans intermédiaires.

Une IA qui élève votre art

Facile à diriger, modifiable et jamais figé – conçu pour soutenir les artistes, pas les remplacer.

Optimisé pour les flux de travaux créatifs

Accélérez votre production grâce à des outils qui éliminent les frictions et s’intègrent parfaitement à votre pipeline créatif, que ce soit pour du contenu numérique ou des productions à grande échelle.

Voir tous les niveaux de Flow Studio

Gratuit

Gratuit 

 

Pour les créateurs curieux qui souhaitent explorer les effets visuels propulsés par l’IA et enrichir leurs histoires — gratuitement. Aucune carte de crédit n’est requise.

  • 300 crédits/mois
  • Résolution maximale d’exportation de 720p
  • 1 Go d’espace de stockage
  • Taille maximale de téléchargement vidéo : 100 Mo
  • 3 téléchargements de personnages personnalisés
  • Capture de mouvement pour 1 personne

Lite

/mois

 

Pour les créateurs qui veulent accéder aux fonctionnalités avancées de l’IA et donner vie à leurs projets avec plus de souplesse.

  • 2 100 crédits/mois
  • Résolution maximale d’exportation de 1080p
  • 5 Go d’espace de stockage
  • Taille maximale de téléchargement vidéo : 500 Mo
  • 6 téléchargements de personnages personnalisés
  • Capture de mouvement pour 2 personnes

Standard

/mois

 

Pour les créateurs et les petites équipes qui ont besoin de plus d’options d’exportation et de prototypage rapide – idéal pour valider vos idées rapidement et passer à la prochaine étape en toute confiance.

  • 6 000 crédits/mois
  • Résolution maximale d’exportation de 4K
  • 20 Go d’espace de stockage
  • Taille maximale de téléchargement vidéo : 500 Mo
  • 15 téléchargements de personnages personnalisés
  • Capture de mouvement pour 3 personnes

Pro

/mois

 

Pour les équipes professionnelles produisant à grande échelle, accédez à toutes les fonctionnalités pour prendre en charge des projets complexes, prêts pour la production.

  • 12 000 crédits/mois
  • Résolution maximale d’exportation de 4K
  • 80 Go d’espace de stockage
  • Taille maximale de téléchargement vidéo : 2 000 Mo
  • 50 téléchargements de personnages personnalisés
  • Capture de mouvements pour 4 personnes

Entreprise

Contactez le service commercial pour connaître les prix

 

Pour les studios et les entreprises ayant des exigences élevées en matière d’évolutivité, de sécurité, de contrôle et de flexibilité afin de soutenir des pipelines complexes à fort volume et haute précision.

  • 48 000 crédits/mois
  • Résolution maximale d’exportation de 4K
  • 1 To d’espace de stockage
  • Taille maximale de téléchargement vidéo : 2 000 Mo
  • 50 téléchargements de personnages personnalisés
  • Capture de mouvements pour 7 personnes

Voir toutes les fonctionnalités

 

Découvrez les possibilités de Flow Studio

Dynamisez vos récits créatifs

Peu importe l’ampleur du projet ou la taille de l’équipe, l’interface intuitive de Flow Studio permet aux artistes de faire ce qu’ils font le mieux : créer. Chargez des séquences, numérisez des images et attribuez rapidement des personnages en images de synthèse aux acteurs que vous souhaitez intégrer. Et créez des images inédites dont l’éclairage, l’animation et la composition sont pris en charge automatiquement.
image miniature de capture de mouvement sans marqueurs alimentée par l’IA

Capture de mouvement sans marqueurs alimentée par l’IA

Superposez des personnages en images de synthèse à des acteurs et capturez sans effort les mouvements du visage, du corps et des mains grâce à la technologie de capture de mouvement propulsée par l’IA de Flow Studio. 

 

Obtenez l’ensemble des données de capture de mouvement (Site Web France) de votre projet aux formats DUS ou FBX, avec un reciblage avancé du squelette du personnage et des animations prêtes à être exportées.

Explorer la capture de mouvement propulsée par l’IA

Technologie de conversion d’une vidéo en scène 3D

Convertissez n’importe quelle séquence vidéo en scène 3D animée grâce à la technologie révolutionnaire de Wonder Animation. 

 

Réalisez et montez des séquences comprenant plusieurs plans et coupes, puis laissez l’IA reconstruire la scène dans l’espace 3D en analysant la position et le mouvement de chaque caméra par rapport aux personnages et à l’environnement.

Découvrir la conversion d’une animation / vidéo en scène 3D

Exportation d’éléments individuels

Choisissez les éléments à exporter pour peaufiner votre projet et obtenez les éléments adaptés à chaque tâche créative, notamment :

 

  • Capture de mouvement
  • Suivi caméra
  • Scènes 3D
  • Passe personnage
  • Masque alpha
  • Fond propre
  • Rendu final
Découvrir les options d’exportation

Intégrations avancées

Apportez la touche finale à votre travail en exportant les résultats en toute simplicité vers vos outils préférés. Optimisez la collaboration avec des normes ouvertes intégrées telles que Universal Scene Description (DUS) (Site Web France) et facilitez l’échange de données entre les outils 3D professionnels tels que Maya, Blender et Unreal Engine pour un transfert fluide et de haute qualité.

Automatisez le rendu infonuagique

Gagnez en efficacité en laissant Flow Studio gérer le rendu en infonuagique pendant que vos ressources se consacrent à l’essentiel : la création. Effectuez plusieurs rendus en infonuagique simultanément tout en continuant à travailler sur d’autres projets — une solution qui minimise les temps morts et accélère la livraison des contenus créatifs. 

Créer. Connecter. Trouver l’inspiration.

Rejoignez une communauté grandissante de conteurs d’histoires, d’artistes 3D et de cinéastes qui utilisent Flow Studio pour créer, expérimenter et passer au niveau supérieur, ensemble. Venez passer du temps avec nous.

Votre histoire, à votre façon. Propulsé par Autodesk AI.

Autodesk AI est conçu pour les artistes et les créateurs qui souhaitent évoluer plus rapidement, sans perdre le contrôle de leur vision créative. Que vous soyez en train de présenter un projet, de peaufiner des plans d’effets visuels ou de courir après l’inspiration, la technologie d’IA avancée de Flow Studio vous accompagne dans une création maîtrisée, guidée par ce qui vous anime : raconter des histoires.

Forfaits Entreprise pour une production évolutive et sécurisée

Accédez à des outils professionnels avec la nouvelle Media & Entertainment Collection

Créez des scènes et des personnages à couper le souffle pour le cinéma, la télévision et les jeux.

Tous les outils créatifs dont vous avez besoin pour créer un pipeline puissant et évolutif à moindre coût, y compris cinq postes Arnold, une puissance de simulation 15 fois supérieure, de nouvelles fonctionnalités exclusives de simulation de foule et une capture de mouvement propulsée par l’IA.

La Media & Entertainment Collection comprend :

Foire aux questions (FAQ)

Qu’est-ce que Flow Studio?

Propulsé par Autodesk AI, Autodesk Flow Studio (anciennement Wonder Studio) est un ensemble d’outils 3D infonuagique alimenté par l’IA permettant de convertir des séquences filmées en images de synthèse modifiables, sans configuration complexe.

Il génère automatiquement tous les éléments nécessaires à l’exportation — des données de capture de mouvement au suivi caméra, en passant par les masques alpha, les fonds propres et les passes personnage — prêts à être importés dans Autodesk Maya, Blender, Unreal ou Autodesk 3ds Max sous forme de fichiers compatibles DUS.

Flow Studio vous permet de donner vie aux histoires que vous avez toujours rêvé de raconter grâce à une IA rapide, intuitive et conçue pour vous laisser le plein contrôle.

Comment utiliser Flow Studio gratuitement?

Flow Studio propose un niveau gratuit aux créateurs curieux qui souhaitent explorer les effets visuels propulsés par l’IA et enrichir leurs histoires – sans frais. Vous pouvez obtenir la version gratuite de Flow Studio en accédant à la page Comparatif et en cliquant sur « Accéder à la version gratuite ».

Comment fonctionnent les crédits Flow Studio?

Flow Studio repose sur un système de crédits qui vous donne la liberté d’utiliser votre abonnement comme bon vous semble. Chaque mois, vous recevez un nombre fixe de crédits selon votre forfait, que vous pouvez utiliser pour différents types de projets comme la capture de mouvement alimentée par l’IA, les prises de vues réelles ou la conversion d’une animation ou d’une vidéo en scène 3D.

Chaque procédé utilise un certain nombre de crédits par seconde. Vos crédits se renouvellent chaque mois — assurez-vous de les utiliser avant qu’ils n’expirent! Pour connaître le nombre de crédits inclus dans chaque forfait, consultez la page Comparatif.

Quelle est la différence entre le suivi caméra et le suivi de mouvement?

Le suivi caméra permet d’analyser une séquence vidéo pour reconstituer les mouvements de la caméra dans l’espace 3D, ce qui permet de positionner avec précision des objets, des personnages ou des effets 3D dans une scène. Le suivi de mouvement, quant à lui, suit les déplacements d’acteurs ou d’éléments précis au sein d’une séquence vidéo. Tandis que le suivi caméra recrée la trajectoire de caméra virtuelle, le suivi de mouvement permet d’attacher des éléments graphiques ou des effets à des cibles en mouvement.

Quelles sont les fonctionnalités d’IA disponibles dans Flow Studio?

Flow Studio propose une large gamme d’outils propulsés par l’IA, conçus pour accélérer votre processus créatif. Principales fonctionnalités : capture de mouvement sans marqueurs, technologie de conversion d’une vidéo en scène 3D et génération automatique d’éléments essentiels comme le suivi caméra, les fonds propres, les masques alpha et les passes personnage.

Tout est prêt pour l’exportation vers vos outils 3D préférés, comme Maya, Blender ou Unreal, ce qui vous permet de peaufiner et poursuivre votre projet tout en gardant le plein contrôle artistique.

Quelles sont les mesures mises en place par Autodesk pour assurer une utilisation éthique et responsable de l’IA et de l’apprentissage automatique?

Certaines fonctionnalités d’Autodesk AI ne reposent pas sur l’apprentissage automatique et ne nécessitent donc pas de données pour entraîner les modèles sous-jacents. Lorsqu’une fonctionnalité de l’IA nécessite des données pour l’entraînement, Autodesk s’appuie sur des sources de données distinctes selon la fonctionnalité concernée. Pour savoir si une fonctionnalité d’Autodesk AI repose sur l’apprentissage automatique et quelles sont les sources de données utilisées pour l’entraînement, consultez la carte de transparence de l’IA de cette fonctionnalité, située dans la section IA de confiance du Centre de confiance d’Autodesk (Site Web France). Remarque : D'autres cartes de transparence seront bientôt disponibles.

Qu’est-ce qui différencie Flow Studio des autres outils d’IA?

De nombreux outils d’IA traditionnels fonctionnent souvent comme une boîte noire : une solution en un clic sans réelle maîtrise du résultat final. Flow Studio est différent. Il est conçu pour travailler avec vous, pas simplement à votre place. Flow Studio propose une IA contrôlable et orientable qui vous place aux commandes. Vous pilotez chaque étape, ajustez chaque détail et façonnez le rendu final afin qu’il reflète vraiment votre vision créative. Créer, ce n’est pas croiser les doigts après un clic — c’est donner vie à vos idées grâce aux bons outils, avec l’IA comme catalyseur créatif.

