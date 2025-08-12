Superposez des personnages en images de synthèse à des acteurs et capturez sans effort les mouvements du visage, du corps et des mains grâce à la technologie de capture de mouvement propulsée par l’IA de Flow Studio.

Obtenez l’ensemble des données de capture de mouvement (Site Web France) de votre projet aux formats DUS ou FBX, avec un reciblage avancé du squelette du personnage et des animations prêtes à être exportées.