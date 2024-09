Vous ne pouvez demander qu'une seule licence d'utilisation à domicile par abonnement, quel que soit le nombre de personnes qui partagent l'abonnement. L'utilisation à domicile est soumise à certaines conditions générales. Il n’est pas disponible pour tous les produits et lieux. Pour en savoir plus, consultez les termes et conditions de l'utilisation à domicile et les Produits admissibles à l'utilisation à domicile.

Pour demander une licence d'utilisation à domicile, accédez à la page Contacter l'assistance et remplissez le formulaire pour créer un cas. Bien que certains champs du formulaire soient marqués comme facultatifs, veillez à inclure les éléments suivants :