Résolvez les problèmes par vous-même Résolvez les problèmes avec vos pairs et les experts dans les forums de la communauté et obtenez des réponses à partir de notre base de connaissances avec Autodesk Assistant.

Dépannez les problèmes avec un spécialiste Obtenez l'aide d'un spécialiste Autodesk pour le dépannage de vos problèmes. Soumettez un cas Web Envoyez une demande d'assistance en ligne et recevez des e-mails de mise à jour pendant les heures de bureau locales. (Réponse prioritaire) (Réponse prioritaire) Discutez avec un agent** Discutez en ligne avec un agent à l'aide d'Autodesk Assistant pendant les heures de bureau locales. Planifiez un appel** Planifiez un appel téléphonique avec un spécialiste Autodesk pendant les heures de bureau locales. Demandez un rappel (administrateurs uniquement) Recevez un rappel pour résoudre les problèmes critiques à tout moment, y compris la nuit et la fin de semaine.

Prévenez les problèmes de façon proactive Collaborez avec des spécialistes techniques pour éviter les problèmes avant qu'ils ne se produisent. Réduction des erreurs évitables Optimisez les performances des logiciels Autodesk en obtenant une meilleure visibilité des problèmes évitables rencontrés par vos utilisateurs. Aide au déploiement et à la mise à niveau Obtenez des conseils d'experts sur la façon d'aborder les déploiements et les mises à niveau de vos logiciels de bureau Autodesk. Gestion des comptes techniques Collaborez avec un spécialiste désigné pour examiner les cas d'assistance et améliorer l'état technique général de vos solutions Autodesk.

Accompagnement en direct Bénéficiez d'un accompagnement en direct dispensé par des experts Autodesk et adapté aux domaines d'intérêt de votre équipe et aux cas d'utilisation les plus courants. (Une fois tous les 90 jours pour l'accompagnement des utilisateurs; illimité pour l'accompagnement des administrateurs) (Illimité)