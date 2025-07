L’une des clés du succès de votre équipe est la capacité de rester à jour avec les connaissances sur les produits et les technologies liés à vos objectifs stratégiques. Si vous êtes administrateur et que vous disposez d’un plan de réussite commerciale Autodesk, vous pouvez créer des plans de formation directement dans le Centre de réussite de votre compte Autodesk Account. Vous composez votre plan en choisissant des didacticiels, des listes organisées, des modules, des collections et d’autres éléments du notre catalogue de contenu de formation à la demande d'Autodesk. Ensuite, vous affectez des membres de votre équipe au plan. Les membres affectés recevront un courriel les informant du plan de formation et les invitant à utiliser le contenu du site d’apprentissage d'Autodesk. Vous pourrez suivre leurs progrès dans le Centre de réussite.