Vous pouvez définir n'importe quel utilisateur (à l'exception des administrateurs principaux ou secondaires) comme utilisateur externe dans la gestion des utilisateurs. En général, vous procédez ainsi pour les personnes qui ne sont pas des employés, comme les sous-traitants ou les fournisseurs.

Remarque : Par défaut, les utilisateurs qui sont automatiquement ajoutés à votre équipe à partir d'un carrefour via un produit de collaboration infonuagique intégré (tel qu'Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build ou Autodesk Takeoff) sont désignés comme des utilisateurs externes.