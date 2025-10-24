Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Vous pouvez définir n'importe quel utilisateur (à l'exception des administrateurs principaux ou secondaires) comme utilisateur externe dans la gestion des utilisateurs. En général, vous procédez ainsi pour les personnes qui ne sont pas des employés, comme les sous-traitants ou les fournisseurs.
Remarque : Par défaut, les utilisateurs qui sont automatiquement ajoutés à votre équipe à partir d'un carrefour via un produit de collaboration infonuagique intégré (tel qu'Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build ou Autodesk Takeoff) sont désignés comme des utilisateurs externes.
À partir des paramètres de l'équipe, vous pouvez créer des règles utilisateur basées sur le domaine qui gèrent automatiquement qui est considéré comme un utilisateur standard ou externe. Pour définir les utilisateurs externes par politique, activez les utilisateurs externes basés sur le domaine dans vos paramètres d’équipe.
Pour obtenir des instructions détaillées sur la gestion des règles utilisateur basées sur le domaine, consultez la section Gérer la stratégie de rôle utilisateur.
