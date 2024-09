L'affichage Autodesk prend en charge la plupart des fichiers 2D et 3D (notamment les formats DWG, STEP, DWF, RVT et SolidWorks) et fonctionne avec plus de 80 types de fichiers, et ce sur n'importe quel appareil. Recueillez les commentaires dont vous avez besoin grâce aux outils de dessin et d'annotation de l'affichage Autodesk pour une collaboration en ligne plus facile.