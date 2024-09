Maya est un jeu d'outils 3D professionnel d'animation, de modélisation, de simulation et de rendu, destiné à créer des personnages réalistes et des effets dignes d'une superproduction.



Des créatures fantastiques aux paysages grandioses et aux scènes de bataille enflammées, les meilleurs artistes, modeleurs et animateurs font confiance à la gamme d'outils primés de Maya pour donner vie aux films d'animation et d'action en direct, aux émissions de télévision et aux jeux vidéo les plus appréciés.