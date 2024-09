Si vous choisissez de ne pas renouveler votre abonnement ou si le paiement n'a pas été effectué à la date d'échéance du paiement, l'abonnement suit les étapes suivantes : Expiré > Suspendu > Annulé. Ce processus commence à la date de fin de l'abonnement ou à la date d'échéance du paiement de la facture, selon la date la plus proche.

À quoi s'attendre lorsque vous passez par le processus d'expiration

Phase : Expiré

Lorsque votre abonnement passe de Actif à Expiré pour non-renouvellement ou non-paiement, une action (paiement ou renouvellement) est requise pour empêcher la suspension de l'abonnement.

Phase : Suspendu

Si vous ne renouvelez pas votre abonnement ou n'effectuez pas de paiement à la phase Expiré, votre abonnement passera à Suspendu, qui dure 30 jours pour les abonnements annuels et pluriannuels, et 15 jours pour les abonnements mensuels. L'accès à votre produit sera supprimé, mais vous pourrez toujours renouveler ou réactiver votre abonnement à la phase Suspendu, puis revenir à votre produit.

Phase : Annulé

Si vous n'agissez pas dans les phases Expiré ou Suspendu, votre abonnement sera déplacé vers Annulé et l'abonnement ne pourra plus être renouvelé ou réactivé. Vous devrez souscrire un nouvel abonnement si vous avez besoin d'accéder au produit. Veuillez noter que si votre abonnement a été annulé en raison d'un non-paiement d'une ligne de crédit, vous devrez peut-être utiliser un autre mode de paiement pour l'achat et le renouvellement d'abonnement et vous devrez peut-être payer d'avance pour les commandes futures.

Fonctionnalités à chaque phase :

Actif Expiré Suspendu Annulé Accès au produit Toutes les fonctions actives Toutes les fonctions actives Aucun accès Aucun accès Gestion des utilisateurs Toutes les fonctions actives Toutes les fonctions actives Affectations conservées Affectations supprimées Téléchargements et téléversements Toutes les fonctions actives Mises à niveau non autorisées Aucun accès Aucun accès Informations sur les rapports Toutes les fonctions actives Aucun accès Aucun accès Aucun accès Assistance technique Toutes les fonctions actives Auto-assistance Auto-assistance Auto-assistance

*Veuillez noter que le processus de fermeture ne s'applique pas aux offres suivantes et qu'elles perdront l'accès au produit à leur expiration : Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build 500, Autodesk Build 5000, Autodesk Build Unlimited, Autodesk Docs, Autodesk Takeoff et Autodesk Workshop XR.