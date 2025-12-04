Mise en route des API APS

Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Pour utiliser nos API APS, vous devrez configurer un espace de travail connecté à votre facturation. Cela fonctionne aussi bien pour l'accès gratuit que pour l'accès payant et garantit que votre utilisation de l'API est correctement suivie.
Pour plus d'informations sur les carrefours de développeurs et les services de plateforme Autodesk, consultez ce fichier PDF (en anglais uniquement).
Équipe : espace dédié aux abonnements et à la facturation de votre organisation.
Carrefour de développeurs : espace de travail pour la configuration de l'accès à l'API, des informations d'identification et de l'environnement. Chaque carrefour de développeurs est connecté à une équipe.
Veillez à sélectionner la bonne équipe avant de créer un carrefour de développeurs dans votre compte Autodesk Account.
Une fois votre abonnement API attribué à une équipe, créez un carrefour de développeurs via votre compte Autodesk Account. Pour ce faire, rendez-vous dans compte Autodesk Account -> Produits et services -> Carrefours. Une fois le carrefour des développeurs créé, vous pouvez ajouter des coéquipiers au carrefour et commencer à créer des applications dans les Services de plateforme Autodesk.
En tant qu'acheteur ou administrateur (administrateur principal ou secondaire dans le compte Autodesk Account), vous pouvez surveiller le solde, l'utilisation et les dépenses des API dans le compte Autodesk Account.
En tant qu'administrateur du carrefour ou développeur, vous pouvez consulter l'utilisation des API dans les Services de plateforme Autodesk.
L'administrateur de l'équipe, qu'il soit principal ou secondaire, peut créer un carrefour de développeurs. Si vous n'êtes pas administrateur de l'équipe et que vous devez créer un carrefour de développeurs, demandez aux administrateurs de votre équipe de vous inviter à rejoindre l'équipe et de vous désigner comme administrateur secondaire.
No, le mappage est 1:1.
Non, un seul carrefour de développeurs peut être créé par équipe.
Il n'existe pas de service en libre-service permettant de changer d'équipe pour le carrefour des développeurs. Vous pouvez créer un nouveau carrefour de développeurs pour l'autre équipe ou contacter Autodesk pour changer d'équipe. En tant qu'administrateur du carrefour, vous pouvez déplacer des applications entre les carrefours de développeurs.
Seul l'acheteur des abonnements APS pourra attribuer des abonnements à une équipe sur la page d'accueil du compte Autodesk Account s'il gère plusieurs équipes.
