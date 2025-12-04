Mise en route des API APS

Pour utiliser nos API APS, vous devrez configurer un espace de travail connecté à votre facturation. Cela fonctionne aussi bien pour l'accès gratuit que pour l'accès payant et garantit que votre utilisation de l'API est correctement suivie.

Pour plus d'informations sur les carrefours de développeurs et les services de plateforme Autodesk, consultez ce fichier PDF (en anglais uniquement).