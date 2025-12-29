Voici quelques informations importantes à connaître sur le renouvellement d’un abonnement:

Pour renouveler les abonnements de votre organisation, vous devez être l'acheteur de l'abonnement.

Les acheteurs sont considérés comme le principal point de contact d’Autodesk, et vous êtes l’acheteur si vous passez la commande et recevez des courriels d’achat, de facturation et de renouvellement de la part d’Autodesk. Vous pouvez également gérer d’autres fonctions en libre-service dans le compte, telles que la modification de la durée et l’ajout de postes. Les acheteurs sont également l’administrateur principal (admin) de l’abonnement, sauf s’ils réaffectent le rôle d’administrateur. Les acheteurs peuvent réaffecter le rôle d’administrateur principal à une autre personne de l’organisation, tout en conservant leurs responsabilités d’acheteur. Le rôle de l'acheteur est traditionnellement connu sous le nom de gestionnaire de contrat.

Vous pouvez renouveler vos abonnements Autodesk automatiquement, manuellement, en procédant au paiement ou via un devis, individuellement ou en masse, jusqu’à 90 jours avant votre date de renouvellement et jusqu’à 30 ou 45 jours après votre date d’expiration, selon l’admissibilité et les conditions applicables. Toutefois, pour éviter de perdre l’accès à votre logiciel, il est préférable de renouveler votre abonnement avant la date de renouvellement/d’expiration. Accédez au compte Autodesk.

Certains renouvellements d’abonnements ne peuvent être gérés que manuellement. Si vous ne voyez aucune option de renouvellement dans votre compte Autodesk, contactez votre partenaire Autodesk ou notre équipe commerciale pour effectuer le renouvellement.

Si vous souhaitez réduire le nombre de postes ou modifier la durée d’un renouvellement, accédez aux détails de l’abonnement dans votre compte Autodesk Account pour effectuer les modifications. Renouvelez automatiquement ou demandez un devis avec ces changements à votre partenaire Autodesk ou à notre équipe commerciale.

Remarque: Il est possible que toutes les méthodes de renouvellement ne soient pas disponibles pour tous les abonnements et dans tous les pays.