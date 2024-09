Les administrateurs ajoutent et suppriment des utilisateurs dans Autodesk Account. Pour accorder aux utilisateurs l'accès aux produits et services Autodesk, invitez-les individuellement ou importez-les en masse. Les utilisateurs invités reçoivent un courriel de confirmation contenant un lien pour créer un compte avec leur adresse électronique et leur mot de passe. À partir de leur compte, ils peuvent télécharger des produits et accéder à l'assistance.

Les procédures d'ajout et de suppression d'utilisateurs diffèrent selon qu'il s'agit d'une gestion classique des utilisateurs ou d'une gestion des utilisateurs. Si vous n'utilisez pas la gestion classique des utilisateurs, consultez Ajouter et supprimer des utilisateurs.

Pour chacune des procédures suivantes, connectez-vous d'abord à Autodesk Account à l'adresse manage.autodesk.com.