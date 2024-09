Le logiciel Autodesk Inventor fournit aux ingénieurs un jeu complet de puissantes solutions de conception mécanique pour la modélisation, la simulation, la visualisation et la documentation 3D. Avec le logiciel Inventor, les ingénieurs peuvent créer une représentation virtuelle du produit final pour valider la forme, l'ajustement et la fonction avant sa fabrication. Il intègre de puissants outils de modélisation, des capacités de conversion multi-CAO et des dessins DWG natifs pour vous aider à réduire les coûts de développement, à fabriquer des produits des produits de qualité et à les commercialiser plus rapidement.