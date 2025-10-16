La politique relative aux rôle utilisateur vous permet de désigner les utilisateurs comme utilisateurs externes ou utilisateurs.

Un utilisateur externe est une personne extérieure à votre organisation, telle qu'un sous-traitant ou un fournisseur, qui a besoin d'accéder aux produits ou services Autodesk. Auparavant appelé « utilisateur invité », ce rôle garantit une collaboration sécurisée sans exposer les ressources internes sensibles.

Vous pouvez décider quelle politique s'applique à vos utilisateurs externes, soit les paramètres par défaut dans la gestion des utilisateurs, soit des règles basées sur les noms de domaine. Cela vous aide à contrôler si une personne est traitée comme un utilisateur externe ou un utilisateur standard, ce qui simplifie la gestion des accès de manière sécurisée et transparente.