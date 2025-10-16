Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Outils de CAO/FAO professionnels développés à l’aide d’Inventor et AutoCAD.
divertissement
Jeu d’outils de création de contenu de divertissement, incluant 3ds Max et Maya
La politique relative aux rôle utilisateur vous permet de désigner les utilisateurs comme utilisateurs externes ou utilisateurs.
Un utilisateur externe est une personne extérieure à votre organisation, telle qu'un sous-traitant ou un fournisseur, qui a besoin d'accéder aux produits ou services Autodesk. Auparavant appelé « utilisateur invité », ce rôle garantit une collaboration sécurisée sans exposer les ressources internes sensibles.
Vous pouvez décider quelle politique s'applique à vos utilisateurs externes, soit les paramètres par défaut dans la gestion des utilisateurs, soit des règles basées sur les noms de domaine. Cela vous aide à contrôler si une personne est traitée comme un utilisateur externe ou un utilisateur standard, ce qui simplifie la gestion des accès de manière sécurisée et transparente.
Lorsque vous utilisez la stratégie par défaut basée sur la gestion des utilisateurs, toute personne ajoutée à votre équipe via un produit de collaboration cloud Autodesk, tel qu'Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build ou Autodesk Takeoff, est automatiquement définie comme utilisateur externe dans le compte Autodesk Account.
Si vous choisissez d'utiliser des règles basées sur le domaine, vous pouvez configurer une liste de domaines de messagerie approuvés pour votre équipe. Cela vous permet de gérer automatiquement qui est considéré comme un utilisateur standard ou externe. Toute personne ajoutée avec une adresse e-mail provenant d'un domaine approuvé sera désignée comme utilisateur standard, tandis que les utilisateurs dont l'adresse e-mail provient d'un autre domaine seront automatiquement désignés comme utilisateurs externes.
Pour modifier le rôle des utilisateurs qui ne respectent pas votre politique basée sur le domaine, consultez la section Afficher les exceptions à la politique relative au rôle utilisateur.
Remarque :incluez le domaine de votre organisation pour l'authentification unique (SSO) ou la synchronisation d'annuaire dans vos règles basées sur le domaine. Cela garantit que les membres de l'équipe utilisant l'authentification unique (SSO) sont automatiquement reconnus comme des utilisateurs standard.
Remarque :si vous configurez une règle de domaine, les utilisateurs existants de votre équipe conserveront leurs rôles actuels. Si certains utilisateurs existants ne respectent pas la politique relative au domaine, ils seront signalés comme exceptions. Voir Afficher les exceptions à la politique relative au rôle utilisateur.
Vous pouvez supprimer des domaines à tout moment. Lorsque vous supprimez des domaines, il doit en rester au moins un.
Remarque :les utilisateurs existants dont le domaine a été supprimé seront marqués comme exceptions. Voir Afficher les exceptions à la politique relative aux rôle utilisateur.
Vous pouvez consulter et modifier les utilisateurs qui ne respectent pas votre politique relative aux domaines. Comparez le rôle actuel avec le rôle attendu.
Vous pouvez filtrer les utilisateurs pour voir tous les rôles, ou uniquement ceux qui ont le rôle d'utilisateur standard ou le rôle d'utilisateur externe.
Remarque : Lorsque vous sélectionnez plusieurs utilisateurs à la fois, vous devez leur attribuer le même nouveau rôle.
Vous verrez des alertes dans votre compte chaque fois qu'un utilisateur ne respecte pas les règles basées sur votre domaine.
Vous verrez un signe d'avertissement dans les détails d'un utilisateur si son rôle ne respecte pas vos règles basées sur le domaine. Cela signifie que la règle basée sur le domaine est activée et que l'utilisateur fait partie des exceptions. Pour modifier le rôle d'un utilisateur, cliquez sur modifier le rôle ou accédez à vos paramètres d'équipe pour voir toutes vos exceptions de rôle utilisateur.
Lorsque vous modifiez le rôle d'un utilisateur pour qu'il corresponde à la règle de votre domaine, un message s'affiche pour vous informer que son rôle fait actuellement l'objet d'une exception. Si vous souhaitez que cet utilisateur respecte les règles de votre domaine, sélectionnez Annuler l'exception.
Si vous modifiez le rôle d'un utilisateur qui suit les règles de votre domaine, un message s'affichera pour vous informer que cette mise à jour créera une exception. Modifiez le rôle si vous ne souhaitez pas que l'utilisateur suive votre politique de domaine. Pour supprimer l'exception, accédez aux détails de l'utilisateur ou à vos paramètres d’équipe pour afficher toutes les exceptions.
Si vous appliquez la politique par défaut basée sur la gestion des utilisateurs, le système ajoute les utilisateurs issus de la synchronisation SSO (authentification unique) ou AD (Active Directory) en tant qu'utilisateurs standard. Si vous activez la stratégie basée sur le domaine, le système ajoute les utilisateurs SSO ou AD sync en tant qu'utilisateurs standard uniquement si leur domaine correspond à votre stratégie. Si leur domaine ne correspond pas, le système les ajoute en tant qu'utilisateurs externes.
Exemple : si vous activez la règle relative aux utilisateurs externes basée sur le domaine et n'incluez que le domaine cba.net, mais que votre domaine SSO ou AD est abc.net, le système ajoute les utilisateurs synchronisés via SSO ou AD en tant qu'utilisateurs externes dans votre gestion des utilisateurs.
Vous ne verrez aucun changement dans les rôles utilisateur existants. Les utilisateurs dont les rôles ne correspondent pas à votre politique basée sur le domaine apparaissent comme des exceptions. Accédez à vos paramètres d’équipe pour afficher les exceptions.
Nous appelons désormais les utilisateurs invités « utilisateurs externes ». Vous n'avez pas besoin de changer votre façon de travailler, seul le nom a changé.
Non, cette modification n'aura aucune incidence sur vos attributions de produits par défaut. Nous renommons uniquement les utilisateurs invités en utilisateurs externes. Vous attribuerez les produits de la même manière qu'auparavant.
Oui, vous pouvez voir quels utilisateurs sont externes dans vos rapports d'utilisation.
Vous pouvez gérer les exceptions de rôle utilisateur basées sur le domaine à partir du menu afficher les exceptions ou en mettant à jour le rôle sur la page des détails de l'utilisateur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Désigner des utilisateurs externes.
Si vous ajoutez un utilisateur dont le domaine de messagerie n'est pas conforme à votre politique de domaine, Autodesk marque cet utilisateur comme externe. Cela se produit que vous ajoutiez l'utilisateur via un produit de collaboration cloud Autodesk ou directement dans la gestion des utilisateurs du compte Autodesk Account. Nous respectons toujours votre politique relative aux domaines lors de la définition des rôles des utilisateurs.
L'Assistant peut vous aider à trouver des réponses ou à contacter un agent.
Quel niveau d'assistance avez-vous?
Les différents plans d'abonnement proposent différentes catégories d'assistance. Découvrez le niveau d'assistance correspondant à votre plan.