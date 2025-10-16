Gestion des comptes pour les administrateurs

Stratégie de gestion des rôles utilisateur

La politique relative aux rôle utilisateur vous permet de désigner les utilisateurs comme utilisateurs externes ou utilisateurs.

 

Un utilisateur externe est une personne extérieure à votre organisation, telle qu'un sous-traitant ou un fournisseur, qui a besoin d'accéder aux produits ou services Autodesk. Auparavant appelé « utilisateur invité », ce rôle garantit une collaboration sécurisée sans exposer les ressources internes sensibles.

 

Vous pouvez décider quelle politique s'applique à vos utilisateurs externes, soit les paramètres par défaut dans la gestion des utilisateurs, soit des règles basées sur les noms de domaine. Cela vous aide à contrôler si une personne est traitée comme un utilisateur externe ou un utilisateur standard, ce qui simplifie la gestion des accès de manière sécurisée et transparente.

 

Gestion par défaut des utilisateurs externes

Lorsque vous utilisez la stratégie par défaut basée sur la gestion des utilisateurs, toute personne ajoutée à votre équipe via un produit de collaboration cloud Autodesk, tel qu'Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build ou Autodesk Takeoff, est automatiquement définie comme utilisateur externe dans le compte Autodesk Account. 

 

Utilisateurs externes basés sur le domaine

Si vous choisissez d'utiliser des règles basées sur le domaine, vous pouvez configurer une liste de domaines de messagerie approuvés pour votre équipe. Cela vous permet de gérer automatiquement qui est considéré comme un utilisateur standard ou externe. Toute personne ajoutée avec une adresse e-mail provenant d'un domaine approuvé sera désignée comme utilisateur standard, tandis que les utilisateurs dont l'adresse e-mail provient d'un autre domaine seront automatiquement désignés comme utilisateurs externes. 

 

Pour modifier le rôle des utilisateurs qui ne respectent pas votre politique basée sur le domaine, consultez la section Afficher les exceptions à la politique relative au rôle utilisateur.

 

Remarque :incluez le domaine de votre organisation pour l'authentification unique (SSO) ou la synchronisation d'annuaire dans vos règles basées sur le domaine. Cela garantit que les membres de l'équipe utilisant l'authentification unique (SSO) sont automatiquement reconnus comme des utilisateurs standard.

Pour ajouter les domaines

  1. Accédez à paramètres> paramètres de l'équipe dans votre compte Autodesk Account.
  2. Sélectionnez l'équipe à laquelle vous souhaitez appliquer la politique.
  3. Accédez à la politique relative au rôle utilisateur et sélectionnez gérer la politique.
  4. Sélectionnez Basé sur le domaine.
  5. Ici, vous pouvez ajouter de nouveaux domaines. Utilisez Ajouter nouveau pour ajouter autant de domaines que nécessaire.
  6. Sélectionnez Appliquer les modifications.
  7. Confirmer la mise à jour de votre politique.
  8. Votre politique relative au rôle utilisateur est désormais basée sur le domaine. Les nouveaux utilisateurs ajoutés à l’équipe verront leurs rôles attribués en fonction de leur domaine. Les administrateurs principaux, secondaires et SSO (authentification unique) ne seront pas concernés par la règle relative au domaine.

Remarque :si vous configurez une règle de domaine, les utilisateurs existants de votre équipe conserveront leurs rôles actuels. Si certains utilisateurs existants ne respectent pas la politique relative au domaine, ils seront signalés comme exceptions. Voir Afficher les exceptions à la politique relative au rôle utilisateur.

Pour supprimer les domaines

Vous pouvez supprimer des domaines à tout moment. Lorsque vous supprimez des domaines, il doit en rester au moins un.

  1. Accédez à paramètres> paramètres de l'équipe dans votre compte Autodesk Account.
  2. Sélectionnez l'équipe dans laquelle vous souhaitez supprimer des domaines de votre politique de rôle utilisateur.
  3. Accédez à la politique relative au rôle utilisateur et sélectionnez gérer la politique.
  4. Vérifiez vos domaines pour le rôle utilisateur et sélectionnez Supprimer pour les domaines que vous souhaitez supprimer de votre politique.
  5. Confirmez la suppression du domaine en sélectionnant supprimer.
  6. Le domaine est supprimé de votre politique de rôle utilisateur. Les nouveaux utilisateurs ajoutés à l'équipe avec ce domaine seront ajoutés en tant qu'utilisateurs externes. 

Remarque :les utilisateurs existants dont le domaine a été supprimé seront marqués comme exceptions. Voir Afficher les exceptions à la politique relative aux rôle utilisateur.

Exceptions à la stratégie de rôle utilisateur

Vous pouvez consulter et modifier les utilisateurs qui ne respectent pas votre politique relative aux domaines. Comparez le rôle actuel avec le rôle attendu.

  1. Accédez à paramètres> paramètres de l'équipe dans votre compte Autodesk Account.
  2. Sélectionnez l'équipe dans laquelle vous souhaitez voir les exceptions de rôle utilisateur.
  3. Accédez à la politique relative au rôle utilisateur et sélectionnez afficher les exceptions.

Vous pouvez filtrer les utilisateurs pour voir tous les rôles, ou uniquement ceux qui ont le rôle d'utilisateur standard ou le rôle d'utilisateur externe.

Pour modifier les rôles utilisateur pour les exceptions

  1. Accédez à paramètres> paramètres de l'équipe dans votre compte Autodesk Account.
  2. Sélectionnez l'équipe dans laquelle vous souhaitez voir les exceptions de rôle utilisateur.
  3. Accédez à la politique relative au rôle utilisateur et sélectionnez afficher les exceptions.
  4. Sélectionnez l'utilisateur dont vous souhaitez modifier le rôle. Vous pouvez également sélectionner plusieurs utilisateurs à la fois.
  5. Sélectionnez changer de rôle en haut à droite de la liste des utilisateurs.
  6. Choisissez le nouveau rôle que vous souhaitez attribuer à l'utilisateur en fonction de la règle de votre domaine ou sélectionnez un autre rôle disponible.
  7. Enregistrez vos modifications.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez plusieurs utilisateurs à la fois, vous devez leur attribuer le même nouveau rôle.

Exceptions à la politique relative au rôle utilisateur

Vous verrez des alertes dans votre compte chaque fois qu'un utilisateur ne respecte pas les règles basées sur votre domaine.

 

Alerte relative aux détails de l'utilisateur : Le rôle de cet utilisateur constitue actuellement une exception à la politique relative aux rôles des utilisateurs.

Vous verrez un signe d'avertissement dans les détails d'un utilisateur si son rôle ne respecte pas vos règles basées sur le domaine. Cela signifie que la règle basée sur le domaine est activée et que l'utilisateur fait partie des exceptions. Pour modifier le rôle d'un utilisateur, cliquez sur modifier le rôle ou accédez à vos paramètres d'équipe pour voir toutes vos exceptions de rôle utilisateur.

Alerte de changement de rôle : Le rôle de cet utilisateur fait actuellement l'objet d'une exception à la politique relative aux rôles utilisateur.

Lorsque vous modifiez le rôle d'un utilisateur pour qu'il corresponde à la règle de votre domaine, un message s'affiche pour vous informer que son rôle fait actuellement l'objet d'une exception. Si vous souhaitez que cet utilisateur respecte les règles de votre domaine, sélectionnez Annuler l'exception.

Alerte de changement de rôle : Le changement de rôle de cet utilisateur créera une exception dans la politique relative aux rôles des utilisateurs.         

Si vous modifiez le rôle d'un utilisateur qui suit les règles de votre domaine, un message s'affichera pour vous informer que cette mise à jour créera une exception. Modifiez le rôle si vous ne souhaitez pas que l'utilisateur suive votre politique de domaine. Pour supprimer l'exception, accédez aux détails de l'utilisateur ou à vos paramètres d’équipe pour afficher toutes les exceptions.

Foire aux questions (FAQ)

Quel est le lien entre les domaines de messagerie que j'indique dans la politique de gestion du rôle utilisateur et les domaines SSO que j'ai configurés dans mon équipe ?

Si vous appliquez la politique par défaut basée sur la gestion des utilisateurs, le système ajoute les utilisateurs issus de la synchronisation SSO (authentification unique) ou AD (Active Directory) en tant qu'utilisateurs standard. Si vous activez la stratégie basée sur le domaine, le système ajoute les utilisateurs SSO ou AD sync en tant qu'utilisateurs standard uniquement si leur domaine correspond à votre stratégie. Si leur domaine ne correspond pas, le système les ajoute en tant qu'utilisateurs externes.

 

Exemple : si vous activez la règle relative aux utilisateurs externes basée sur le domaine et n'incluez que le domaine cba.net, mais que votre domaine SSO ou AD est abc.net, le système ajoute les utilisateurs synchronisés via SSO ou AD en tant qu'utilisateurs externes dans votre gestion des utilisateurs.

Que se passe-t-il pour mes utilisateurs existants lorsque je configure un domaine via la politique de gestion du rôle utilisateur ?

Vous ne verrez aucun changement dans les rôles utilisateur existants. Les utilisateurs dont les rôles ne correspondent pas à votre politique basée sur le domaine apparaissent comme des exceptions. Accédez à vos paramètres d’équipe pour afficher les exceptions.

Qu'est-il arrivé aux utilisateurs invités ?

Nous appelons désormais les utilisateurs invités « utilisateurs externes ». Vous n'avez pas besoin de changer votre façon de travailler, seul le nom a changé.

Cette modification aura-t-elle une incidence sur mes attributions de produits par défaut ?

Non, cette modification n'aura aucune incidence sur vos attributions de produits par défaut. Nous renommons uniquement les utilisateurs invités en utilisateurs externes. Vous attribuerez les produits de la même manière qu'auparavant.

Pourrai-je voir si un utilisateur est externe dans mes rapports d'utilisation ?

Oui, vous pouvez voir quels utilisateurs sont externes dans vos rapports d'utilisation.

Comment gérer une exception ?

Vous pouvez gérer les exceptions de rôle utilisateur basées sur le domaine à partir du menu afficher les exceptions ou en mettant à jour le rôle sur la page des détails de l'utilisateur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Désigner des utilisateurs externes.

Comment les utilisateurs sont-ils gérés si je les ajoute dans la gestion des utilisateurs du compte Autodesk Account et que leur domaine de messagerie n'est pas conforme à ma politique de domaine ? Seront-ils automatiquement considérés comme des utilisateurs externes ?

Si vous ajoutez un utilisateur dont le domaine de messagerie n'est pas conforme à votre politique de domaine, Autodesk marque cet utilisateur comme externe. Cela se produit que vous ajoutiez l'utilisateur via un produit de collaboration cloud Autodesk ou directement dans la gestion des utilisateurs du compte Autodesk Account. Nous respectons toujours votre politique relative aux domaines lors de la définition des rôles des utilisateurs.

