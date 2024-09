Autodesk Flex

Oui, les administrateurs peuvent avoir des utilisateurs avec un mélange d'abonnements et de Flex.

Lorsqu'un utilisateur est affecté aux deux (abonnements et Flex), les abonnements sont utilisés avant les jetons. Par exemple, si Priscilla est affectée à Flex et à un abonnement d'AutoCAD, elle utilisera son abonnement, et non des jetons, lorsqu'elle utilisera AutoCAD.Si elle accède à Revit sans abonnement, elle utilise des jetons.