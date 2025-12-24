Jeu d’outils BIM intégrés incluant Revit, AutoCAD et Civil 3D
Dans Autodesk Account, le tableau de bord d’utilisation des ressources et des API affiche en temps réel le solde et les données d’utilisation des ressources (éléments utilisés dans les abonnements basés sur la capacité) et des API. En savoir plus sur les abonnements basés sur la capacité (site Web É.-U.).
Toutes les ressources, y compris les API, sont mises en commun au niveau de l’équipe. Par exemple, si 1 000 actifs sont disponibles pour Info360 Asset dans l’équipe A, les utilisateurs disposant d’un accès complet dans l’équipe A peuvent y accéder selon le principe du premier arrivé, premier servi.
La mesure de facturation pour chaque unité API est une unité facturée. Chaque unité facturée correspond à une quantité fixe d’utilisation de l’API.
Pour les abonnés au niveau gratuit, les unités facturées sont gratuites. Le solde de l’API est mis à jour lorsqu’une unité complète est utilisée. Par exemple, si 1 unité correspond à 20 minutes de traitement, le solde est mis à jour après 20 minutes d’utilisation.
Les abonnés au niveau payant ne seront pas facturés ni débités de jetons pour les unités partielles. Par exemple, si vous n’utilisez que 10 minutes de traitement au cours d’un cycle de facturation et que l’unité de facturation est de 20 minutes, vous ne serez pas facturé. Les 10 minutes utilisées sont reportées sur le cycle de facturation suivant.
Si vous avez plusieurs types d’abonnements dans la même équipe, le système calcule l’utilisation de l’API dans cet ordre :
Ces sections indiquent l’utilisation réelle, et non les unités facturées. Remarque :
Lorsque vous vous abonnez à l’offre Payez à l’utilisation :
