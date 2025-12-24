Gestion des comptes pour les administrateurs

Utilisation des ressources et de l’API

Dans Autodesk Account, le tableau de bord d’utilisation des ressources et des API affiche en temps réel le solde et les données d’utilisation des ressources (éléments utilisés dans les abonnements basés sur la capacité) et des API. En savoir plus sur les abonnements basés sur la capacité (site Web É.-U.).

Présentation

 

L’utilisation des ressources et de l’API fournit une vue centralisée des soldes en temps réel pour toutes les ressources d’une équipe. Il aide les administrateurs de compte Autodesk Account (principal, secondaire, SSO) à surveiller la consommation, à planifier les renouvellements et à éviter les interruptions de service. Chaque ressource apparaît sous forme de fiche contenant les informations suivantes :
  • Solde disponible : affiche les unités restantes par rapport à l’achat total (par exemple, 140 sur 150 disponibles).
  • Capacité totale achetée : affiche le nombre total d’unités achetées pour le produit (par exemple, 60 000 unités).
  • Informations sur l’expiration et l’actualisation du solde : indique quand l’accès prend fin ou quand le solde est actualisé (p. ex. se termine dans 30 jours, s’actualise dans 12 jours).

Toutes les ressources, y compris les API, sont mises en commun au niveau de l’équipe. Par exemple, si 1 000 actifs sont disponibles pour Info360 Asset dans l’équipe A, les utilisateurs disposant d’un accès complet dans l’équipe A peuvent y accéder selon le principe du premier arrivé, premier servi.

 

Tableau de bord montrant l’utilisation de l’API et des produits basés sur la capacité.

Solde des API

 

La mesure de facturation pour chaque unité API est une unité facturée. Chaque unité facturée correspond à une quantité fixe d’utilisation de l’API.

 

Pour les abonnés au niveau gratuit, les unités facturées sont gratuites. Le solde de l’API est mis à jour lorsqu’une unité complète est utilisée. Par exemple, si 1 unité correspond à 20 minutes de traitement, le solde est mis à jour après 20 minutes d’utilisation.

 

Les abonnés au niveau payant ne seront pas facturés ni débités de jetons pour les unités partielles. Par exemple, si vous n’utilisez que 10 minutes de traitement au cours d’un cycle de facturation et que l’unité de facturation est de 20 minutes, vous ne serez pas facturé. Les 10 minutes utilisées sont reportées sur le cycle de facturation suivant.

 

Si vous avez plusieurs types d’abonnements dans la même équipe, le système calcule l’utilisation de l’API dans cet ordre :

  1. Niveau gratuit
  2. Token Flex (EBA)
  3. Flex
  4. Payez à l’utilisation

Utilisation des API et répartition de l’utilisation

 

Ces sections indiquent l’utilisation réelle, et non les unités facturées. Remarque :

  • Les données d’utilisation sont affichées en fonction du temps universel coordonné (UTC).
  • Les données d’utilisation sont actualisées avec un certain retard, généralement quelques minutes, mais cela peut prendre jusqu’à 30 minutes. Si vous ne voyez pas les derniers appels API s’afficher, patientez quelques instants et actualisez la page.
  • Les rapports contiennent jusqu’à 24 mois de données historiques.

Payez à l’utilisation

 

Lorsque vous vous abonnez à l’offre Payez à l’utilisation :

  • Vous êtes responsable de maintenir à jour les informations relatives à votre mode de paiement. À la fin de chaque cycle de facturation, vous recevrez, en tant qu’acheteur, une facture pour les frais automatiques selon le mode de paiement enregistré.
  • Votre cycle de facturation est basé sur la zone géographique ou le fuseau horaire enregistré au moment de l’achat. Par exemple, si vous effectuez un achat le 15 juillet, votre premier cycle de facturation sera du 15 juillet au 14 août. Les dates du cycle de facturation peuvent différer du fuseau horaire (UTC) utilisé pour suivre l’utilisation de l’API.
  • Les frais indiqués sur la facture sont calculés en fonction du nombre d’unités facturées utilisées. Toute utilisation qui n’épuise pas une unité entièrement facturée sera reportée au cycle de facturation suivant.

Besoin d'aide? Demandez à Autodesk Assistant!

L'Assistant peut vous aider à trouver des réponses ou à contacter un agent.

Demander à l'Assistant

Quel niveau d'assistance avez-vous?

Les différents plans d'abonnement proposent différentes catégories d'assistance. Découvrez le niveau d'assistance correspondant à votre plan.

Afficher les niveaux d'assistance