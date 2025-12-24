L’utilisation des ressources et de l’API fournit une vue centralisée des soldes en temps réel pour toutes les ressources d’une équipe. Il aide les administrateurs de compte Autodesk Account (principal, secondaire, SSO) à surveiller la consommation, à planifier les renouvellements et à éviter les interruptions de service. Chaque ressource apparaît sous forme de fiche contenant les informations suivantes :

Solde disponible : affiche les unités restantes par rapport à l’achat total (par exemple, 140 sur 150 disponibles ).

affiche les unités restantes par rapport à l’achat total (par exemple, ). Capacité totale achetée : affiche le nombre total d’unités achetées pour le produit (par exemple, 60 000 unités ).

affiche le nombre total d’unités achetées pour le produit (par exemple, ). Informations sur l’expiration et l’actualisation du solde : indique quand l’accès prend fin ou quand le solde est actualisé (p. ex. se termine dans 30 jours, s’actualise dans 12 jours).

Toutes les ressources, y compris les API, sont mises en commun au niveau de l’équipe. Par exemple, si 1 000 actifs sont disponibles pour Info360 Asset dans l’équipe A, les utilisateurs disposant d’un accès complet dans l’équipe A peuvent y accéder selon le principe du premier arrivé, premier servi.