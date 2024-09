Dans Autodesk Account, la création d'équipes peut être utile lorsque votre entreprise compte plusieurs sociétés ou organisations qui ne sont pas liées, mais que vous souhaitez acheter des abonnements de manière centralisée pour l'ensemble de votre organisation. Si vous êtes l'acheteur et que vous êtes administrateur de plusieurs équipes, vous devez attribuer les abonnements à une équipe à partir du portail Autodesk Account. Une fois connecté sur le portail Autodesk Account, dans le menu de navigation, sous Gestion des utilisateurs, sélectionnez l'une des options de gestion : Par utilisateur, Par produit ou Par groupe. Sur la page de gestion, sélectionnez l'équipe à laquelle vous souhaitez attribuer les abonnements. Ensuite, invitez ou assignez des utilisateurs.

Vous pouvez également effectuer cette opération sur la page Abonnements et contrats. De retour dans le menu de navigation, sous Facturation et commandes, sélectionnez Abonnements et contrats. Sur cette page, développez la liste déroulante Équipe et indiquez à quelle équipe vous souhaitez ajouter les abonnements. Ensuite, sélectionnez un produit. Sur la page du produit, sélectionnez Ajouter des postes. Sur la page Ajouter des postes, dans le champ Ajouter des postes, saisissez le nombre de postes que vous souhaitez ajouter. Vérifiez vos informations de paiement dans le fichier, puis cliquez sur Envoyer la commande. Si vous ajoutez des postes à un abonnement existant, ces postes restent dans la même équipe que le reste de votre abonnement. Un poste est automatiquement attribué au propriétaire de l'abonnement. Si le propriétaire n'utilise pas le produit, vous pouvez réattribuer ce poste à l'équipe.

Prenez note des points suivants :