Les groupes vous permettent d'organiser et d'attribuer des produits à plusieurs utilisateurs à la fois. Au lieu d'attribuer des utilisateurs aux produits un par un, vous pouvez organiser les utilisateurs en groupes et leur attribuer l'accès aux produits utilisés par les membres de ces groupes. Par exemple, pour un groupe d'architectes, vous pouvez attribuer AutoCAD. Pour un groupe d'ingénieurs civils, vous pouvez attribuer Civil 3D et Navisworks Manage. Pour savoir comment créer et gérer des groupes, reportez-vous à la rubrique Gérer des groupes.

Pour affecter ou annuler l'affectation d'un groupe à des produits :

Connectez-vous à Autodesk Account à l'adresse manage.autodesk.com. Sélectionnez Gestion des utilisateurs > Par groupe. Sélectionnez un groupe. Cliquez sur Afficher les affectations. Pour attribuer l'accès à un produit, cliquez sur Attribuer. Pour annuler l'attribution d'un produit, cliquez sur Annuler l'attribution.

Remarque : lorsque vous attribuez des produits à un groupe, vous devez disposer de suffisamment de postes disponibles pour tous les membres du groupe.