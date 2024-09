Dans Autodesk Account, les administrateurs ajoutent des utilisateurs aux équipes et en suppriment. Une équipe est l'emplacement central dans lequel les administrateurs gèrent les utilisateurs, les attributions et les paramètres. L’équipe comprend les utilisateurs ajoutés par l’entremise du compte Autodesk Account, les utilisateurs invités et ceux qui travaillent avec les produits de collaboration en nuage d’Autodesk. Pour en savoir plus sur les équipes, consultez la section Gérer les équipes.

Pour donner accès aux utilisateurs aux produits et aux services d’Autodesk, un administrateur peut :

Inviter les utilisateurs individuellement ou les importer en masse par l’entremise de leur compte Autodesk Account. Si les utilisateurs n’ont pas de compte Autodesk Account, ils recevront un courriel de confirmation contenant un lien qui leur permettra de créer un compte avec leur adresse électronique et leur mot de passe.

Ajouter automatiquement les utilisateurs par l’approvisionnement juste à temps (JIT) et l’authentification unique (SSO). L’approvisionnement JIT crée automatiquement des comptes pour les nouveaux utilisateurs et les ajoute à votre équipe la première fois qu’ils utilisent l’authentification unique pour se connecter à Autodesk. Pour en savoir plus, consultez la section Comment fonctionne l’approvisionnement juste à temps?

Ajouter les utilisateurs par la synchronisation du répertoire. Grâce à la synchronisation du répertoire, vous pouvez créer des groupes d’utilisateurs dans le répertoire de votre organisation et ce répertoire peut ensuite être synchronisé avec votre équipe dans votre compte Autodesk Account. Cela permet aux nouveaux utilisateurs de se joindre à votre équipe sans devoir ouvrir de session pour que leurs comptes puissent être créés. Pour en savoir plus, consultez la section Comprendre la synchronisation avec Active Directory.

Ajouter les utilisateurs par l'entremise des carrefours. Grâce aux carrefours, vous pouvez gérer les membres et les autorisations qui leur sont accordées. Vous pouvez également permettre à votre équipe d'enregistrer et de partager des données en toute sécurité, ainsi que de travailler sur des projets dans les différents produits de collaboration d'Autodesk (BIM/ACC, Flow Production Tracking, Forma et Fusion, pour l'instant).

Pour en savoir plus sur l'ajout et la suppression d'utilisateurs, regardez la vidéo à la fin de cet article.

Remarque : n'utilisez pas les procédures suivantes pour créer de nouveaux abonnements ou annuler des abonnements existants. Pour ces opérations, accédez à Ajouter ou réduire des postes. Pour retourner un abonnement acheté récemment, accédez à la page Contacter l'assistance.