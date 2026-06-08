Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
O Autodesk Fusion oferece um conjunto abrangente de ferramentas de projeto que permitem ir da ideia ao protótipo e ao modelo 3D fabricável, tudo em uma única solução de desenvolvimento do produto.
A modelagem paramétrica permite definir e modificar facilmente os projetos, alterando parâmetros e cotas. As técnicas de modelagem de sólidos e superfícies permitem criar modelos complexos e realistas.
Colabore facilmente com sua equipe, clientes e partes interessadas a qualquer momento e em qualquer dispositivo. Reduza a quantidade de ciclos de retrabalho e feedback necessários para colocar produtos de qualidade no mercado mais rapidamente.
— Stefan Larsson, Fundador da Infinite Acoustics
— Tyler Berryman, Engenheiro de projeto de produtos, Brash
— Vincent Zhang, Engenheiro de projeto industrial, EDGE Sound Research
Explore rapidamente suas ideias para descobrir os melhores conceitos nos estágios iniciais do processo de projeto com um conjunto abrangente de ferramentas flexíveis de modelagem 3D.
Crie protótipos rapidamente para ajudar a identificar e resolver problemas de projeto desde o início. Realize várias análises de simulação para testar o desempenho do produto.
Colabore em tempo real e aproveite todas as ferramentas, como modelagem paramétrica, simulação e fluxos de trabalho automatizados, para simplificar o processo de projeto.
Reduza o retrabalho, os custos de produção, o desperdício de material e os erros de fabricação com ferramentas de projeto para fabricação.
Projete do seu jeito com um conjunto abrangente de ferramentas de projeto 3D, incluindo modelagem intuitiva paramétrica, de forma livre, direta e de superfície.
Crie imagens fotorrealistas de alta qualidade dos projetos para visualizar o produto final. Aplique aparências realistas de materiais, incluindo texturas, acabamentos e cores, usando a abrangente biblioteca de materiais.
Valide e otimize os projetos para vários cenários do mundo real. Identifique possíveis problemas, melhore o desempenho e reduza o desperdício de material antes de passar para a fase de fabricação.
Explore vários resultados prontos para fabricação que cumprem as especificações do projeto e, ao mesmo tempo, reduzem o peso, melhoram o desempenho e consolidam peças por meio do projeto generativo.
Considere as restrições relacionadas à usinagem, às ferramentas e aos materiais ao criar modelos 3D e ajude a garantir que os projetos sejam práticos e econômicos de produzir. Elimine a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos de software, reduzindo possíveis erros e economizando tempo.
Elimine os silos do processo de projeto tradicional e use um ambiente de colaboração moderno. Conecte suas equipes e seus clientes, comunique-se em tempo real e centralize a atividade dos projetos.
Transforme seus conceitos em modelos 3D quatro vezes mais rápido em comparação com os softwares de projeto industrial tradicionais.
Crie renderizações fotorrealistas dos projetos até 75% mais rápido, para agilizar a aprovação das partes envolvidas.
Crie produtos de alta qualidade e acelere o tempo de introdução no mercado em 60%.
Fonte: relatórios de informações de ciclo de vida
Experimente o poder das ferramentas unificadas de projeto e fabricação com gerenciamento integrado de dados de produtos com o Autodesk Fusion.
O Fusion gerencia os dados em segundo plano, enquanto as equipes permanecem focadas no desenvolvimento do produto. Deixe de perder tempo procurando arquivos ou perdendo trabalho. Com o Fusion, os dados estão sempre centralizados, acessíveis e seguros.
Assinatura de um ano: mais popular: acesso de um ano a ferramentas avançadas de CAD, CAM, CAE, PCB, gerenciamento de dados e colaboração com o Autodesk Fusion.
Assinatura de um ano: combina recursos essenciais do Autodesk Fusion com ferramentas de nível profissional nas extensões de projeto, simulação e gerenciamento para aprimorar o processo de projeto.
Fale com um representante sobre o Autodesk Fusion e encontre a solução que melhor se adapte às necessidades de desenvolvimento do produto de sua empresa.
As extensões permitem a liberação de tecnologias avançadas de projeto e fabricação no Autodesk Fusion.
Não se contente com uma abordagem em silos. Veja como uma plataforma integrada de software CAD, CAM, CAE e PCB oferece valor sem precedentes a projetistas, engenheiros e fabricantes.
Este guia destaca ferramentas importantes que você deve conhecer, práticas recomendadas e dicas para que você se familiarize com o espaço de trabalho do projeto.
Saiba como o Autodesk Fusion oferece um ambiente de desenvolvimento do produto unificado, simplificado e altamente colaborativo, desde o protótipo até o produto final.
Explore como as ferramentas de automação de projeto, como a modelagem paramétrica, o projeto generativo e a modelagem automatizada no Autodesk Fusion, permitem que sua equipe fique ainda mais inteligente.
Explore os benefícios do DFM e descubra quais recursos do Autodesk Fusion oferecem suporte ao processo.
Confira 10 formas como o Autodesk Fusion auxilia os projetistas e engenheiros nos estágios de prototipagem e fabricação do desenvolvimento do produto.
Saiba como as configurações são uma ferramenta inestimável, oferecendo uma abordagem simplificada para otimização de projetos, mitigação de riscos e eficiência de custos.
Veja alguns aspectos importantes do projeto industrial:
Funcionalidade: os projetistas industriais se concentram na funcionalidade de um produto, certificando-se de que ele cumpra sua finalidade de forma eficaz.
Estética: os designers também se concentram no apelo visual do produto, incluindo sua forma, cor e textura. O objetivo é tornar o produto atraente para clientes em potencial.
Ergonomia: envolve projetar produtos de forma que sejam confortáveis e eficientes de usar. Envolve entender como o produto interagirá com o usuário e seu ambiente.
Viabilidade de fabricação: os projetistas industriais precisam considerar como o produto será fabricado. Isso inclui entender os materiais a serem usados, o processo de fabricação e as implicações em termos de custos.
Sustentabilidade: com a crescente conscientização sobre questões ambientais, muitos projetistas industriais agora também consideram o impacto ambiental do produto durante seu ciclo de vida. Isso inclui o uso de energia, os resíduos produzidos e o descarte no final da vida útil.
Experiência do usuário: envolve compreender e projetar toda a experiência de um usuário com o produto. Isso inclui a maneira como o produto é usado e a resposta emocional do usuário ao produto.
O software de projeto industrial refere-se a uma gama de ferramentas de modelagem 3D e CAD usadas por projetistas industriais para criar, modificar, analisar e otimizar soluções de projeto. Ferramentas de software como o Autodesk Fusion ajudam os projetistas a visualizar, simular e renderizar projetos de produtos antes que eles sejam fabricados, economizando tempo e recursos.
Sim, o Autodesk Fusion não é apenas uma ferramenta de projeto e modelagem 3D, mas integra CAD (projeto assistido por computador), CAM (fabricação assistida por computador) e CAE (engenharia assistida por computador) em uma única plataforma. Isso permite transições perfeitas entre o projeto, o teste e a fabricação.
Sim, o Autodesk Fusion inclui recursos de simulação. Essas ferramentas permitem que projetistas e engenheiros testem e validem seus projetos em condições reais sem a necessidade de criar protótipos físicos.
Aqui estão alguns dos principais recursos de simulação no Autodesk Fusion:
Tensão estática: permite simular os efeitos de forças, pressões e outras cargas no projeto para ver como ele responderá e onde podem estar os pontos fracos.
Frequências modais: essa simulação ajuda a compreender as frequências de vibração naturais do projeto, o que é importante para evitar ressonância e possíveis falhas.
Tensão térmica: essa simulação permite ver como as mudanças de temperatura afetarão o projeto.
Flambagem estrutural: ajuda a entender como e quando o projeto pode sofrer flambagem sob cargas de compressão.
Otimização de forma: essa ferramenta usa o poder da nuvem para ajudar você a encontrar o melhor projeto para atender aos seus critérios, removendo material onde não é necessário e adicionando-o onde é.
Simulação de eventos: permite simular os movimentos físicos do projeto. Por exemplo, simular a abertura e o fechamento de uma tampa ou o movimento de um braço mecânico.
O software de projeto e modelagem 3D desempenha uma função crucial em vários setores. Veja aqui algumas razões pelas quais isso é importante:
Visualização: o software de projeto 3D permite que os projetistas criem modelos realistas de objetos ou estruturas, que podem ser visualizados de qualquer ângulo. Isso ajuda a entender melhor o projeto, identificar possíveis problemas e fazer aprimoramentos.
Exatidão e precisão: essas ferramentas fornecem altos níveis de exatidão e precisão no projeto, o que é crucial em áreas como engenharia e arquitetura.
Eficiência: o software de projeto 3D pode acelerar significativamente o processo de projeto. Os projetistas podem fazer alterações rápidas no modelo e ver os efeitos imediatamente, economizando tempo e recursos.
Simulação: muitas ferramentas de projeto 3D incluem recursos de simulação, permitindo que os projetistas testem o desempenho de seu projeto em condições reais. Isso pode ajudar a identificar e resolver possíveis problemas antes da fase de produção.
Colaboração: muitas opções de software de projeto 3D são baseadas na nuvem, permitindo que vários membros da equipe trabalhem no mesmo projeto simultaneamente, independentemente de sua localização. Isso facilita a colaboração e agiliza a conclusão do projeto.
Redução de custos: ao permitir testes e validação completos antes da construção de um protótipo físico, o software de projeto 3D pode ajudar a economizar custos associados à prototipagem física e à fabricação.
Embora não haja uma resposta única para todos, o Autodesk Fusion é um software de modelagem 3D baseado na nuvem que integra CAD, CAM, CAE e PCB em um único pacote por um preço acessível.
O projeto de produtos é um processo de identificação de uma oportunidade de mercado, definição clara do problema, desenvolvimento de uma solução adequada para aquele problema e validação da solução com usuários reais. Trata-se de compreender as necessidades dos usuários, gerar ideias, construir e testar protótipos e criar o produto final com software de projeto industrial 3D.
Sim, o Autodesk Fusion é uma ferramenta altamente versátil usada para o projeto de produtos. Ele permite que projetistas e engenheiros explorem, com rapidez e facilidade, projetos visuais e funcionais, criem renderizações e animações fotorrealistas, simulem e testem como um projeto funcionará em condições reais e convertam projetos em instruções para máquinas CNC.
Sim, o Autodesk Fusion é um software de projeto 3D industrial. Ele combina CAD (projeto assistido por computador), CAE (engenharia assistida por computador) e CAM (fabricação assistida por computador) em uma única plataforma. Ele permite que você projete, teste e fabrique em uma única ferramenta.