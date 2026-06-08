O Autodesk Fusion oferece um conjunto abrangente de ferramentas de projeto que permitem ir da ideia ao protótipo e ao modelo 3D fabricável, tudo em uma única solução de desenvolvimento do produto.

A modelagem paramétrica permite definir e modificar facilmente os projetos, alterando parâmetros e cotas. As técnicas de modelagem de sólidos e superfícies permitem criar modelos complexos e realistas.

Colabore facilmente com sua equipe, clientes e partes interessadas a qualquer momento e em qualquer dispositivo. Reduza a quantidade de ciclos de retrabalho e feedback necessários para colocar produtos de qualidade no mercado mais rapidamente.