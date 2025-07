Modelagem 3D com o Autodesk Fusion

O Fusion é compatível com uma ampla matriz de formatos de arquivo. Em arquivos de projeto, ele é compatível com .f3d, .igs, .iges, .sat, .sab, .dwg, .dxf, .stp, .step, .stl, .fbx, .obj, .skp, .3dm, .zip, .rar etc. Em arquivos CAM, ele é compatível com .cam360, .cps, .cnc, .nc etc. Em desenhos, ele é compatível com .dwg, .dxf, .f3d, .pdf etc. Saiba mais aqui.