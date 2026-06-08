Recursos do Autodesk Fusion

Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Uma plataforma de projeto e modelagem 3D
Projete produtos com um conjunto abrangente de ferramentas de modelagem. Garanta a forma, o ajuste e a função de seus produtos com diferentes métodos de análise.
Criação de esboços
Crie e edite esboços com restrições, cotas e um poderoso conjunto avançado de ferramentas de esboço.
Modelagem direta
Edite ou repare a geometria importada de formatos de arquivo não nativos. Faça alterações no projeto sem se preocupar com recursos baseados em tempo.
Modelagem de superfície
Crie e edite superfícies paramétricas complexas para reparar, corrigir ou projetar geometria.
Modelagem paramétrica
Crie operações com base no histórico, incluindo extrusão, revolução, elevação, varredura etc., que são atualizadas com as alterações do projeto.
Modelagem de malha
Edite e repare digitalizações importadas ou modelos de malha, incluindo arquivos STL e OBJ.
Modelagem de forma livre
Crie superfícies subdivididas complexas com T-splines e edite-as com gestos intuitivos de puxar e empurrar.
Renderização
Crie imagens fotorrealistas do modelo, aproveitando a renderização local ou na nuvem.
Integração de projeto de PCB
Sincronize as alterações bidirecionais dos projetos de componentes eletrônicos sem interrupções com a interoperabilidade do Autodesk EAGLE.
Chapa de metal
Projete componentes de peças de chapa de metal. Documente padrões planos usando desenhos 2D e DXFs. Manufature os projetos com estratégias de corte para máquinas a jato de água, laser e plasma.
Montagens
Monte projetos com uma abordagem tradicional de baixo para cima, do meio para fora ou de cima para baixo e analise o movimento da montagem.
Do projeto à fabricação
O Autodesk Fusion facilita a programação de máquinas CNC. Use controles simplificados para desbaste de alta eficiência, limpeza adaptativa e orientação da ferramenta. Projeto para fresagem de até 5 eixos em 2D. Simplifique as operações de sondagem, torneamento, fresagem e perfilagem com um poderoso mecanismo de pós-processador.
Usinagem 2D e 2,5D
Configure rapidamente trabalhos e crie percursos de ferramentas 2D e 2,5D para controlar roteadores CNC, fresadoras, cortadores a jato de água, cortadores a laser etc. O CAD integrado simplifica as revisões do projeto, reduz os tempos de programação e ajuda a evitar erros.
Usinagem de 3 eixos
Acesse uma gama de poderosas estratégias de usinagem de 3 eixos para criar rapidamente código NC de alta qualidade para o desbaste e o acabamento das peças 3D. Os fluxos de trabalho intuitivos simplificam a programação de recursos individuais ou de peças inteiras. Alguns desses recursos exigem uma assinatura do Autodesk Fusion e da Manufacturing Extension.
Usinagem posicional multieixos
Libere os recursos de vários eixos de sua oficina com usinagem 3+1 e 3+2 (posicional). Usine peças com menos configurações, usando ferramentas de corte mais curtas e mais rígidas, para melhorar a precisão das peça se tempos de ciclo mais rápidos. Alguns desses recursos exigem uma assinatura do Autodesk Fusion e da Manufacturing Extension.
Fresagem de 4 e 5 eixos simultâneos
Use percursos de ferramentas especializados de 4 e 5 eixos para obter um acabamento de superfície superior. Controles adicionais de eixo de ferramenta e prevenção automática de colisões ajudam a obter um movimento de máquina seguro, suave e previsível. O acesso a essa funcionalidade requer uma assinatura do Autodesk Fusion e da Manufacturing Extension.
Torneamento
Programe peças torneadas 2D usando um conjunto de estratégias de torneamento dedicadas. Verifique os percursos de ferramentas de torneamento com simulação de material para identificar erros ou colisões com o modelo, o estoque, as ferramentas e o sistema de fixação.
Torno-fresa
Combine operações de fresagem e torneamento para gerar código NC que pode ajudar a produzir peças mais complexas usando hardware multitarefa capaz de permitir ambos os estilos de usinagem.
Configuração da sondagem e inspeção de peças
Use sondas de toque montadas no eixo para monitorar e controlar a usinagem CNC. Poupe tempo e dinheiro medindo material, atualizando deslocamentos de trabalho, monitorando a qualidade, automatizando a configuração de peças etc. Alguns desses recursos exigem uma assinatura do Autodesk Fusion e da Manufacturing Extension.
|Autodesk Fusion Manufacturing Extension
Adquira acesso à Machining Extension para liberar recursos avançados de CAM no Autodesk Fusion, incluindo usinagem simultânea de 4 e 5 eixos, aninhamento e fabricação com base em folhas e fabricação aditiva com base em metais.
Eletrônica integrada
Dê vida aos projetos com a automação. Use o projeto esquemático, o layout de PCB e os recursos de roteamento incorporados no Autodesk Fusion.
Captura esquemática
Poupe tempo de projeto valioso com um conjunto completo de ferramentas esquemáticas. Obtenha acesso a milhares de componentes. Interconecte circuitos e crie configurações personalizadas de atributos.
Layout de PCB
O editor de PCB permite conectar suas ideias no menor tempo possível. Até mesmo o layout de placas densas é possível com um conjunto completo de ferramentas de layout de PCB.
Fabricação de PCB (CAM)
Gere arquivos gerbers, arquivos de furação e arquivos de montagem com o clique de um botão.
Projeto para fabricação/DRC
Mantenha-se fiel aos requisitos de fabricação com regras de projeto personalizáveis.
Unificação de MCAD-ECAD
Certifique-se de que a PCB se encaixe sempre na primeira vez, com o único software MCAD para ECAD genuinamente unificado.
Gerenciamento de bibliotecas de componentes
Os assistentes de componentes e conteúdo das bibliotecas de PCB prontos para uso mantêm você com o foco no projeto, não em criar peças.
Simulação SPICE
Garanta a precisão e crie os esquemas corretamente na primeira vez com a simulação SPICE totalmente funcional.
Resfriamento de componentes eletrônicos
Remova o excesso de calor do interior do gabinete, para não danificar os componentes internos.
Gerenciamento centralizado de dados
O gerenciamento de dados é o centro do processo de desenvolvimento unificado. Obtenha mais controle aproveitando as permissões de usuário gerenciadas, o controle de versões e o armazenamento na nuvem.
Ferramentas administrativas
Atribua permissões e direitos às partes interessadas dentro ou fora de sua organização com um conjunto de ferramentas administrativas avançadas.
Gerenciamento de usuários
Inclua as partes interessadas internas e externas em seu processo de desenvolvimento. Gerencie como os usuários interagem com os dados através da administração do projeto.
Exportação de arquivos
Exporte uma variedade de formatos de arquivo padrão do setor, facilitando o compartilhamento e a colaboração. Os tipos de arquivo incluem STEP, DWG, DXF, OBJ, STL, IGES etc.
Controle de versões
Reduza erros do ciclo do projeto e ineficiências do fluxo de trabalho. Acompanhe todas as alterações e evite conflitos com o gerenciamento automatizado de versões integrado.
Armazenamento na nuvem
Acesse os dados em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Continue trabalhando quando não estiver conectado à Internet usando o modo off-line.
AnyCAD
Elimine a necessidade de conversão. Use modelos e dados de qualquer ferramenta diretamente no projeto do Autodesk Fusion.
|Autodesk Fusion Team Participant
Todos os recursos de gerenciamento de dados estão incluídos em cada assinatura do Autodesk Fusion ou podem ser adquiridos separadamente. Adicione usuários a seu ambiente somente para fins de gerenciamento de dados e de colaboração.
Uma plataforma para colaboração
Remova os silos do processo de projeto tradicional e use um ambiente de colaboração moderno, independentemente de sua função. Conecte suas equipes e as partes interessadas externas, comunique-se em tempo real e centralize as atividades do projeto.
Gerenciamento de usuários
Inclua as partes interessadas internas e externas em seu processo de desenvolvimento. Gerencie como os usuários interagem com os dados através da administração do projeto.
Compartilhamento global
Conecte equipes em vários departamentos e localizações, interna e externamente, usando uma única plataforma.
Adicionar comentários e marcas de revisão
Recolha e compartilhe comentários de qualquer dispositivo, diretamente no projeto, usando comentários e marcas de revisão.
Acesso ilimitado
Acesse os dados em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Continue trabalhando quando não estiver conectado à Internet usando o modo off-line.
Compartilhamento de projetos públicos/privados
Compartilhe links para visualização em um navegador da Web, para que terceiros possam interagir com um modelo 3D, mesmo que não tenham acesso a um programa de modelagem.
|Autodesk Fusion Team Participant
Todos os recursos de gerenciamento de dados estão incluídos em cada assinatura do Autodesk Fusion ou podem ser adquiridos separadamente. Adicione usuários a seu ambiente somente para fins de gerenciamento de dados e de colaboração.
Fabricação aditiva em 3D
Crie rapidamente protótipos físicos a serem validados antes da fabricação e crie peças impressas 3D usando a fabricação aditiva no Autodesk Fusion. Conecte-se a uma biblioteca de máquinas de impressão 3D, incluindo Ultimaker, EOS e Renishaw.
Fabricação de filamentos fundidos
Fabrique peças usando a FFF (fabricação de filamentos fundidos) em um fluxo contínuo, desde o projeto até a preparação da impressão. Reduza o tempo de impressão 3D. Economize em custos de material com opções de padrão de preenchimento e orientação automática das peças. Simule fracionamentos em uma gama de máquinas de fabricação aditiva antes de imprimir.
Programação associativa
Os percursos de ferramentas são atualizados a cada alteração de projeto por meio de nossas ferramentas de fabricação totalmente integradas, tornando mais rápido e fácil usinar protótipos.
Fabricação aditiva em metal
Use a fabricação aditiva para fabricar peças de metal com fusão em leito de pó. Reduza o desperdício e o custo do material. Selecione parâmetros de impressão 3D, automatize a orientação de peças e gere estruturas de suporte totalmente associativas.
Otimização do projeto generativo
Explore vários resultados prontos para fabricação que cumprem as especificações do projeto e, ao mesmo tempo, reduzem o peso, melhoram o desempenho e consolidam peças por meio do projeto generativo.
Métodos e restrições de fabricação
Identifique os requisitos, as restrições, os materiais e as opções de fabricação do projeto para gerar projetos prontos para fabricação.
Aprendizado de máquina e IA
Analise os resultados do projeto gerados na nuvem com base em semelhanças visuais, plotagens e filtros fornecidos pelo aprendizado de máquina.
Resultados nativos editáveis
Evite processos manuais de importação e exportação demorados. Escolha o resultado e comece a editar no ambiente de modelagem imediatamente.
Solução na nuvem
Resolva simultaneamente vários resultados de projeto, liberando tempo para se concentrar em outras tarefas.
Custos
Tome as decisões certas, equilibrando desempenho e custo no início do processo de projeto. Com base nos resultados do projeto gerados, estime o impacto dos requisitos de volume de produção no custo de fabricação.
Simulação digital
Teste os projetos para garantir que resistem às situações reais do dia a dia. Simule os produtos digitalmente, reduzindo o custo de prototipagem com solucionadores totalmente validados.
Simulação na nuvem
O uso da simulação na nuvem no Autodesk Fusion elimina a necessidade de hardware caro. Configure vários estudos para obter informações sobre a análise de elementos finitos por meio da exploração.
Amplitude do estudo
Teste oito critérios de falha diferentes, incluindo eventos não lineares etc.
Simplificar
Reduza o tempo de solução ou explore as alterações de projeto específicas do espaço de trabalho de simulação.
Comparar resultados
O espaço de trabalho de comparação facilita a visualização dos benefícios das alterações de projeto em uma única vista. Compare até quatro iterações diferentes lado a lado.
Tensão estática
As simulações estáticas apresentam os benefícios da análise de elementos finitos. Determine os efeitos das cargas estáticas em peças ou montagens individuais. A configuração é simples e os resultados são rápidos.
Frequência modal
Evite as consequências de ressonância indesejada. Use a análise de elementos finitos e simulações de frequência modal para melhorar os projetos. A simulação de frequência modal é uma das oito diferentes simulações disponíveis com o Autodesk Fusion.
Estudo térmico e tensão térmica
A análise térmica no Autodesk Fusion é crucial. Determine as distribuições de temperatura e o fluxo de calor dos projetos. Use condução, convecção e radiação para melhorar o gerenciamento térmico com alterações de projeto.
Flambagem
Preveja modos de falha inesperados para membros esbeltos sob compressão usando simulação.
Tensão não linear
Analise deformações permanentes e materiais não lineares do projeto.
Simulação de eventos
Teste os projetos com vários cenários de impacto. Adicione dependências de tempo, efeitos inerciais, velocidades, acelerações, amortecimento e massa aos cálculos.
Otimização das formas
Remova o volume desnecessário de um projeto existente. Otimize para reduzir o peso ou para maximizar a rigidez. Usando as malhas 3D geradas como guia, você será capaz de avançar nos refinamentos do projeto.
Documentar os projetos
Documente os projetos no Autodesk Fusion com desenhos 2D, renderizações e animações em várias etapas. Inclua cotas, notas, tolerâncias e propriedades personalizadas.
Desenhos de fabricação 2D
Transforme os projetos 2D em peças detalhadas e desenhos de montagem. Documente as especificações de fabricação com modelos de desenho e preferências de anotação armazenadas.
Renderização
Inicie o marketing antes mesmo de um primeiro protótipo ser feito. Para capturar detalhes do projeto, arraste e solte as aparências realistas de um extenso banco de dados. Ajuste o comprimento focal, a exposição e a profundidade de campo para criar o foco.
Animação
Use o espaço de trabalho de animação do Autodesk Fusion para criar vídeos que mostrem as montagens do projeto. Expanda automaticamente uma montagem ou, para obter uma maior precisão, altere as vistas da câmera no modo manual. Exporte para MP4 para compartilhar com as partes interessadas.
Inove mais rapidamente com extensões
Aproveite ainda mais sua assinatura do Autodesk Fusion. Acesse nossa mais avançada tecnologia de projeto e fabricação com as extensões do Autodesk Fusion. Opções flexíveis e econômicas ajudam você a acessar as ferramentas de que sua empresa precisa hoje.
|Manufacturing Extension
Desfrute de recursos avançados de CAM no Autodesk Fusion, incluindo usinagem simultânea de 4 e 5 eixos, aninhamento e fabricação com base em folhas e fabricação aditiva com base em metais.
Simulation Extension
Melhore o desempenho do produto no Autodesk Fusion com a Simulation Extension. Crie produtos melhores com uma variedade de recursos de simulação. Verifique a viabilidade de fabricação estrutural, térmica, explícita e de moldagem por injeção. Revise estudos e modelos CAD de simulação para comparar as alterações do projeto sem exportar.
|Design Extension
A Autodesk Fusion Design Extension é um conjunto de ferramentas avançadas de projeto e modelagem 3D. Adote uma abordagem automatizada para a criação de projetos de produtos complexos. Melhore o desempenho dos produtos usando configurações de recursos inteligentes. Siga as orientações para preparar os projetos para fabricação.
Signal Integrity Extension
A Autodesk Fusion Signal Integrity Extension, com tecnologia da Ansys, é uma opção paga que oferece mais ferramentas de integridade de sinal de PCB/componentes eletrônicos no Autodesk Fusion, permitindo executar análise eletromagnética em sinais críticos na PCB.
Manage Extension
Simplifique os fluxos de trabalho de engenharia com a Autodesk Fusion Manage Extension. Permita pedidos de alteração, gerenciamento de versões, numeração automatizada de peças e gerenciamento de listas de materiais.