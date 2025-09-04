娛樂內容創作工具，包括 3ds Max 和 Maya
透過專家輔導加強能力，全面提升團隊技能與績效。
利用 Autodesk 專家指導意見解決複雜挑戰，確保您竭力發揮 Autodesk 固定期限使用授權的價值。
獲得根據您的需求量身定製的個人化輔導，助您達成目標並獲得可量化的改善成果。
利用有價值的見解和優質實踐，實現工作流程轉型、提升管理能力、加速採用，並全面提高生產力。
透過輔導發揮團隊的全部潛力，並探索全新的工作方式。聯絡 Autodesk 專家以開始使用。
- Unispace 資深設計師 Andrea W
- Adrianse Global 設計技術主管 Nandini J
- Grupo TYPSA BIM 經理 David C
輔導課程僅以英文授課。輔導可能以其他語言提供，具體情況由 Autodesk 自行決定並視資源可用性而定。
Autodesk 在輔導課程結束後不提供延伸支援。但是，您可以針對相同或新主題提交額外的輔導請求，以持續推進您的技能提升計畫。
企業版授權方案：與客戶團隊合作，建立持續的支援計畫。
從請求到交付，預計需要 3-4 週的時間，具體視您的需求和 Autodesk 資源可用性而定。
輔導僅適用於商業版與企業版授權方案客戶。標準版授權方案客戶可以存取我們預先錄製的課程目錄和學習內容，以推進他們的目標。
