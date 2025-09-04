專家輔導

利用 Autodesk 專家針對最新工作流程的個人化指導意見，提高團隊效率和生產力。商業版及企業版客戶可提交輔導請求以開始使用。

重要權益

透過專家輔導加強能力，全面提升團隊技能與績效。

專家指導意見

利用 Autodesk 專家指導意見解決複雜挑戰，確保您竭力發揮 Autodesk 固定期限使用授權的價值。

客製化輔導

獲得根據您的需求量身定製的個人化輔導，助您達成目標並獲得可量化的改善成果。

有價值的見解

利用有價值的見解和優質實踐，實現工作流程轉型、提升管理能力、加速採用，並全面提高生產力。

探索輔導主題以竭力提高生產力

透過輔導發揮團隊的全部潛力，並探索全新的工作方式。聯絡 Autodesk 專家以開始使用。

檢視目錄 (英文)

專家輔導常見問題

我要如何請求輔導？

對於商業版輔導：

  1. 目錄 (英文) 中找出有力支援您業務目標的產品和主題。
  2. 透過輔導請求平台提交請求，註明您的可聯絡時間並提供專案類型、角色、技能水準和團隊挑戰等詳細資訊。 
  3. Autodesk 專家將會與您聯絡，安排需求探索會議，以量身定制您的輔導課程。 

如需更多資訊，請參閱成功權益條款

我可以獲得多少次輔導課程？

  • 商業版授權方案：每個行事曆季別三 (3) 次產品輔導課程。未使用的課程不會結轉。  IT 專家輔導不受此季度限制的約束。
  • 企業版授權方案：與客戶團隊合作，建立輔導計畫。

輔導課程是否提供本地語言授課？

輔導課程僅以英文授課。輔導可能以其他語言提供，具體情況由 Autodesk 自行決定並視資源可用性而定。

我可以在課程結束後繼續與專家交流嗎？

Autodesk 在輔導課程結束後不提供延伸支援。但是，您可以針對相同或新主題提交額外的輔導請求，以持續推進您的技能提升計畫。

 

企業版授權方案：與客戶團隊合作，建立持續的支援計畫。

安排輔導課程的典型前置作業時間是多久？

從請求到交付，預計需要 3-4 週的時間，具體視您的需求和 Autodesk 資源可用性而定。

如果我需要目錄中未列出之主題的輔導，該怎麼辦？

  • 商業版授權方案：僅針對所列主題提供輔導。如果您找不到所需內容，建議您建立輔導請求。我們的主題專家將能夠為您提供替代學習選項 (如需要)。
  • 企業版授權方案：與客戶團隊合作，建立客製化輔導計畫。

查看常見問題完整內容

不是商業版或企業版授權方案客戶？

輔導僅適用於商業版與企業版授權方案客戶。標準版授權方案客戶可以存取我們預先錄製的課程目錄和學習內容，以推進他們的目標。

探索隨選學習內容 (英文)

有興趣進一步探索商業版或企業版授權方案？

探索授權方案

提升您的能力

透過我們的入口網站請求輔導以開始使用。