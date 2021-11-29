AUTODESK ADLANDIRILMIŞ KULLANICI PLANLARINA GEÇİŞ PROGRAMI

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Genel Bilgiler

1. Neler değişiyor ve bu değişikliğin nedeni nedir?

Autodesk, 7 Mayıs 2020'de kişilere dayalı yeni abonelik planlarını kullanıma sunuyor ve seri numaralarına dayalı planları kullanımdan kaldırıyor. Çoğu SaaS sağlayıcısı gibi, bu planlar adlandırılmış kullanıcılar için tasarlanmıştır ve her boyutta işletme için çok çeşitli yönetim, destek ve raporlama imkanları sağlamaktadır.

Müşteriler çoğu zaman birden fazla dağıtım türünü yönetmek için gereken zaman ve kaynaklarla ilgili endişelerini paylaşmaktadır. Adlandırılmış kullanıcılara yönelik bu yeni planlar aşağıdakileri de içeren avantajlar sağlayacaktır:

  • Kullanım verilerinizi görerek lisanslama maliyetlerinizi optimize edebileceksiniz.
  • Artık kendi lisans sunucularınızı yönetmeniz ya da anonim bir seri numarasını takip etmeniz gerekmeyecek.
  • Tüm çalışanlar için ihtiyaç duydukları anda özel erişim: ister ofiste ister evde. Artık tüm lisanslarınızın kullanımda olması nedeniyle kesinti yaşamayacaksınız.
  • Analizlerden yola çıkarak çalışanlara yönelik desteği ve öğrenme içeriğini özelleştirebileceksiniz.

Adlandırılmış kullanıcılara yönelik bu yeni planlar, seri numaralarına dayalı olanların yerini alacak:

  • Çok kullanıcılı erişim sunan abonelikler, 7 Şubat 2023'te kullanımdan kaldırılacak ve artık yenilenemeyecektir.
  • Çok kullanıcılı erişiminin kullanımdan kaldırılması kapsamında, Yurtdışı Kullanım Hakları da 7 Şubat 2023 tarihinde kullanımdan kaldırılacak ve artık yenilenemeyecektir.
  • Bakım anlaşmaları, 7 Mayıs 2021'de kullanımdan kaldırılacak ve artık yenilenemeyecektir.
  • Design & Creation Suite ürünleri 16 Nisan 2020'de kullanımdan kaldırılmıştır ve artık yenilenemeyecektir. Design & Creation Suite ürünlerine sahipseniz, 1'e 2 takas teklifi ile bir sektörel çözüm paketine geçme seçenekleriniz konusunda daha fazla bilgi için iş ortağınızla veya Autodesk ile iletişime geçebilirsiniz.
  • 2 veya 3 yıllık çok kullanıcılı erişim sunan abonelikler 29 Şubat 2020'de kullanımdan kaldırılmıştır ve artık yenilenemeyecektir.

2. Adlandırılmış kullanıcıya geçmek için ne yapmalıyım?

Çok kullanıcılı erişim sunan (7 Şubat 2024'ten önceki ilk yenilemenizde) ya da bakım anlaşması kapsamındaki (7 Mayıs 2022'den önceki ilk yenilemenizde) bir aboneliğe sahip müşterilerin, maliyetlerin şimdiki ücretlerle tutarlı ve 2028'e kadar öngörülebilir olmasını sağlayacak takas teklifleriyle adlandırılmış kullanıcılara yönelik bir plana geçmesine yardımcı olacağız.

3. Çok kullanıcılı erişim sunan abonelik için takas teklifi

Bu işlem çok kullanıcılı abonelik için 7 Şubat 2024'ten önce bir sonraki yenilemenizde, ağ bakımı içinse 7 Mayıs 2022'den önce bir sonraki yenilemenizde gerçekleştirilebilir:

  • Bugün mevcut lisansınız ya da aboneliğiniz için ödediğinize benzer bir Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı (SRP) karşılığında bir adlandırılmış kullanıcıya yönelik iki Standard aboneliği için, çoklu kullanıcı erişimi sunan bir aboneliği ya da ağ bakım lisansını takas edin.
  • Örneğin, çoklu kullanıcı erişimi sunan 20 adet aboneliğiniz varsa, bunları bugün ödediğinize benzer bir SRP karşılığında 40 adlandırılmış kullanıcı için 40 Standard aboneliğiyle takas edebilirsiniz. Ardından, 2028'e kadar devam eden indirimle yenileme yapın.
  • Takas sırasında, hem şimdi hem de gelecekte projelerinizde karşılaşacağınız tüm zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacak kapsamlı bir araç seti edinmek için ürününüzü bir sektörel çözüm paketine yükseltmeyi seçin.
  • Takas sırasında ya da sonrasında, çoklu oturum açma veya ayrıntılı kullanıcı raporlaması gibi daha gelişmiş özellikler için daha yüksek bir plana geçmeyi seçin.

7 Şubat 2024'ten önce çok kullanıcılı erişim/ağ bakım anlaşması lisansı takas teklifinden yararlanmazsam ne olur?

  • Takas yapma ihtimalinizin olmadığı bir sektörde (örneğin kamu sektörü) çalışıyorsanız, size özel ihtiyaçlarınızı karşılayan çözümlere erişmeye devam ettiğinizden emin olmak isteriz. Alternatif seçenekler için Autodesk temsilciniz veya iş ortağınızla görüşün.
  • Bakım anlaşmaları, 7 Mayıs 2021'de kullanımdan kaldırılacak ve artık yenilenemeyecektir.
  • Çok kullanıcılı erişim sunan abonelikler, 7 Şubat 2023'te kullanımdan kaldırılacak ve artık yenilenemeyecektir.

4. Geçiş seçeneklerine ilişkin hızlı bir genel görünüm

Mevcut Teklif Yenileme için son gün: Yenilemede Yapılacak İşlem
Ağ bakım anlaşması 6 Mayıs 2022 Çoklu kullanıcı erişimi sunan abonelik takas teklifi üzerinden iki Standard aboneliği için bir ağ bakım lisansını takas edin
Çoklu kullanıcı erişimi sunan abonelik 6 Şubat 2024 Çoklu kullanıcı erişimi sunan abonelik takas teklifi üzerinden iki Standard aboneliği için çoklu kullanıcı erişimi sunan bir aboneliği takas edin

5. Takas Ürün İstisnaları

Aşağıdaki ürünlerin takas uygunluğuna ilişkin özel kuralları vardır. Yeni bilgiler mevcut oldukça buradan duyuracağız.

Ürün Takas kuralları
Arnold Şu anda takasa uygun değil; yenilemek için devam edin.
CFD Premium, Ultimate Takas teklifi dışı bırakılmıştır. Takas yerine daha düşük fiyattan yeni abonelik satın alın. Daha fazla bilgi edinin.
Flame, Flame Assist, Flame Premium 7 Kasım 2021'den itibaren takas için kullanılabilir. Daha fazla bilgi alın.
Flare 7 Kasım 2021'den itibaren takas için kullanılabilir. Daha fazla bilgi alın.
Helius Composites Şu anda takasa uygun değil; yenilemek için devam edin.
Helius PFA Şu anda takasa uygun değil; yenilemek için devam edin.
Inventor ETO Şu anda takasa uygun değil; yenilemek için devam edin.
Lustre 7 Kasım 2021'den itibaren takas için kullanılabilir. Daha fazla bilgi alın.
Moldflow Adviser Premium, Ultimate Şu anda takasa uygun değil; yenilemek için devam edin.
Moldflow Insight Standard, Premium, Ultimate Şu anda takasa uygun değil; yenilemek için devam edin.
Moldflow Synergy Şu anda takasa uygun değil; yenilemek için devam edin.
Netfabb Local Simulation Şu anda takasa uygun değil; yenilemek için devam edin. Daha fazla bilgi alın.
VRED Core Şu anda takasa uygun değil; yenilemek için devam edin.
VRED Render Node Şu anda takasa uygun değil; yenilemek için devam edin.
VRED Server Şu anda takasa uygun değil; yenilemek için devam edin.

Mevcut fiyatlandırma, döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Fiyatlandırma taahhütleri yalnızca Aboneliğe Geçiş teklifiyle bakımdan aboneliğe geçirilen lisanslar için geçerlidir. Bu fiyat taahhüdü, ürün ve/veya teklifin kullanılabilirliğine tabidir ve müşteri tarafından satın alınan yeni abonelikler, geçişli abonelikler (yani, bir ürün aboneliğinden başka bir ürün aboneliğine izin verilen geçişler) veya ikame ya da ardıl abonelik ürünleri için geçerli değildir.