Autodesk, 7 Mayıs 2020'de kişilere dayalı yeni abonelik planlarını kullanıma sunuyor ve seri numaralarına dayalı planları kullanımdan kaldırıyor. Çoğu SaaS sağlayıcısı gibi, bu planlar adlandırılmış kullanıcılar için tasarlanmıştır ve her boyutta işletme için çok çeşitli yönetim, destek ve raporlama imkanları sağlamaktadır.

Müşteriler çoğu zaman birden fazla dağıtım türünü yönetmek için gereken zaman ve kaynaklarla ilgili endişelerini paylaşmaktadır. Adlandırılmış kullanıcılara yönelik bu yeni planlar aşağıdakileri de içeren avantajlar sağlayacaktır:

Kullanım verilerinizi görerek lisanslama maliyetlerinizi optimize edebileceksiniz.

Artık kendi lisans sunucularınızı yönetmeniz ya da anonim bir seri numarasını takip etmeniz gerekmeyecek.

Tüm çalışanlar için ihtiyaç duydukları anda özel erişim: ister ofiste ister evde. Artık tüm lisanslarınızın kullanımda olması nedeniyle kesinti yaşamayacaksınız.

Analizlerden yola çıkarak çalışanlara yönelik desteği ve öğrenme içeriğini özelleştirebileceksiniz.

Adlandırılmış kullanıcılara yönelik bu yeni planlar, seri numaralarına dayalı olanların yerini alacak: